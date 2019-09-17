Babasını öldüren sanığa beraat

Beykoz'da şiddet gördüğünü iddia ettiği annesini korumak için babasını silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, meşru müdafaa hükümleri kapsamında beraat etti.

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Koray Adıyaman ve avukatı ile ailesi katıldı.

Duruşmada savunmasını yazılı sunan Koray Adıyaman, şunları kaydetti:

"Ben kendimi bildim bileli babam anneme, ablalarıma ve bana fiziksel şiddet uygular. Tehdit ve hakaret eder. Özellikle anneme olay gününe kadar şiddet ve tehditleri hiç bitmemiştir. Ben daha küçük bir çocukken sessiz olmadılar diye ablalarımı ve beni kapıcı olarak çalıştığımız binanın kalorifer dairesine götürmüş ve bana iki ablamı göstererek 'bunlardan birini seç. Kalorifer kazanına atacağım' demiştir. Ben de ağlayarak babama yalvardığımı, vazgeçirmeye çalıştığımı, ablalarımın korkudan titrediğini daha bu gün gibi hatırlıyorum."

Annesinin başına gelen acı olayların bir kısmına gözleriyle şahit olduğunu ifade eden sanık Adıyaman, şöyle devam etti:

"Daha evliliğini başında sudan sebeplerle annemi devamlı dövüyormuş. Annemin eline silah vererek intihar etmesini istemiş. Annem kurtulurum bu cezadan diyerek tetiği çekmiş, silah patlamamış. Şınav çekme, süründürme gibi cezalar uygulamış. Ben bunları annemden duydum. Bazen annem işe gidip işi uzayınca eve 5-10 dakika geç geldiği olurdu. O zaman babam annemi cezalandırmak için kardeşlerimi, beni ve annemi kalorifer dairesindeki betonda yatırırdı. Televizyonda bir kadın cinayeti haberi çıktığında babam anneme ve bizlere hitaben birçok kez, 'bir gün annenle ben de bu şekilde televizyona çıkacağız' demiştir. Hatta ben babamın annemi tehdit ettiği zamanlarda birçok kez anneme bir şey yapmasın diye onların yatak odasının kapısında yattım."

Sanık Adıyaman annesinin tehdit ve hakaretleri nedeniyle babasından boşanmak istediğini belirterek, "Hatta avukata gitti. Fakat annem boşanamadı. Çünkü babam annemi 'adliyeye gidersen cenazen çıkar' diye tehdit etti. Bunu ben de duydum." ifadelerini kullandı.

Olaydan birkaç gün önce annesinin telefonuna yabancı numaradan gelen arama yüzünden babasının tartışma çıkardığını anlatan sanık Adıyaman, "Olay günü yine aynı konu yüzünden tartıştılar. Babam söylenerek annemin kendisini aldattığını belirterek mutfağa gitti. 'Bunu onun yanına bırakmayacağım, onu öldüreceğim' diye söylenerek çıktı. Mutfaktan bıçak benzeri bir şey almış olabileceği aklıma geldi. Ben de evde bulunan tabancayı aldım ve babam tam dışarı çıkacağı sırada ateş ettim. Ben babama ateş ederken amacım öldürmek değildi. Anneme bir şey yapmasından korktuğum için onu engellemek istedim." ifadelerine yer verdi.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Adıyaman, "Amacım öldürmek değildi. Çok üzgün ve pişmanım. Böyle olsun istemedim. Bu zamana kadar babama en ufak bir saygısızlığım olmamıştır." diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Koray Adıyaman'ın işlediği "kasten öldürme" eyleminin meşru müdafaa kapsamında kaldığı gerekçesiyle üzerine atılı suçtan beraatine karar verdi. Mahkeme heyeti, kararla birlikte sanığın tahliyesine hükmetti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Koray Adıyaman'ın (21) 2 Ocak'ta Beykoz Çubuklu Mahallesindeki evlerinde babası Murat Adıyaman'ı silahla öldürdüğü anlatılmıştı.

İddianamede, Koray Adıyaman'ın "üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.