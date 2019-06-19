Babasını öldüren Ukraynalı tutuklanıp, Adana'ya gönderildi

ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki otelde birlikte tatil yaptığı babası Yurii Darmenko'yu (80) başını duvara vurarak öldürdüğü iddia edilen Ukraynalı Maksym Darmenko (23), tutuklandı. Şizofreni tedavisi gördüğü öne sürülen Maksym Darmenko, Adana'daki Ruh Sağlığı Hastanesi'ne götürüldü.Ukrayna'dan 10 gün önce tatil için Alanya'nın İncekum Mahallesi'ne gelen Yurii Darmenko ve oğlu Maksym Darmenko otele yerleşti. Maksym Darmenko, önceki gece otele gelmeyince babası durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine Maksym Darmenko'yu arayan jandarma ekipleri, dolaşırken bulduğu genci otele getirip babasına teslim etti. Saat 01.00 sıralarında baba ve oğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Şizofreni tedavisi gördüğü öne sürülen Maksym Darmenko, babasını dövmeye başladı. Maksym Darmenko, babasının başını odanın duvarlarına vurdu. Kanlar içinde kalan Yurii Darmenko'nun yardım çığlığını duyan otel yetkilileri, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yerde hareketsiz yatan Yurii Darmenko'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Maksym Darmenko ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.'BABAMI ŞEYTAN OLARAK GÖRDÜM'Maksym Darmenko, jandarma karakolunda tercüman eşliğinde verdiği ifadesinde, "Babam ile devamlı problem yaşamaktaydık ve anlaşamıyorduk. Çıkan tartışmada babamı şeytan olarak gördüm ve içindeki şeytanı çıkarmak için kendisine yumruk vurarak yere düşürdüm. Babamı öldürmekten dolayı pişman değilim" dedi.TUTUKLANDI, ADANA'DAKİ HASTANEYE GÖNDERİLDİMaksym Darmenko, karakoldaki işlemlerinin ardından ALKÜ Hastanesi'nde ruh sağlığı için rapor alındıktan sonra dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğinde tutuklanmasına karar verilen Maksym Darmenko tedavi ve sağlık durumunun kontrolü için jandarma eşliğinde Adana'daki Ruh Sağlığı Hastanesi'ne gönderildi.CENAZESİ ÜLKESİNE GÖNDERİLDİYurii Darmenko'nun cansız bedeni ise savcılık ve jandarma incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bugün morgdan alınan Darmenko'nun cenazesi, özel bir firma aracılığıyla ülkesine gönderildi.

- Antalya