Son Dakika Haberleri: Babasını Öldüren ve Annesiyle Birlikte Yakan Genç Kız ve Annesi Tutuklandı

Babasını Öldüren ve Annesiyle Birlikte Yakan Genç Kız ve Annesi Tutuklandı

1 saat önce

Afyonkarahisar'da annesine şiddet uygulayan babasını silahla öldüren ve annesiyle birlikte ekmek tandırında yakan 17 yaşındaki kız ve annesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Babasını Öldüren ve Annesiyle Birlikte Yakan Genç Kız ve Annesi Tutuklandı, System.String[]
Afyonkarahisar'da annesine şiddet uygulayan babasını silahla öldüren ve annesiyle birlikte ekmek tandırında yakan 17 yaşındaki kız ve annesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Abdullah Gazi Akbıyık'ın kaybolduğu ihbarında bulunan Kıymet A., özel bir televizyon programına katılmış ve cinayeti üstlenmişti. Daha sonra 17 yaşındaki kızı Gizem A. babasını kendisinin öldürdüğünü ve annesiyle birlikte ekmek tandırında yaktıklarını itiraf etmişti. Program sonrası İstanbul'da gözaltına alınan Gizem A. ve annesi Kıymet A., Afyonkarahisar'ın Çay ilçe adliyesine getirildi. Burada ifadesi alınan anne ve kızı tutuklandı. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:34 Kaynak: İHA

Afyon, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeğenini Öldürüp Kanını İçen Cani Kadın Gözaltına Alındı Kaşıkçı Cinayetinde "Çiğ Et" Muamması

Garson, Eski Eşi ile İlişkileri Olduğunu İddia Ettiği 2 Arkadaşına Kurşun Yağdırdı Mauro İcardi'nin Kız Kardeşinden Wanda Nara'ya Olay Tepki!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 00:54:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Babasını Öldüren ve Annesiyle Birlikte Yakan Genç Kız ve Annesi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]