Babasını öldürüp, annesini yaraladı, bacağından vurularak yakalandı - Son Dakika
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Babasını öldürüp, annesini yaraladı, bacağından vurularak yakalandı

6 saat önce

Babasını öldürüp, annesini yaraladı, bacağından vurularak yakalandıANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, şizofreni hastası olmasına rağmen ilaçlarını almadığı öne sürülen Erdal Kuran (46), bıçakla babası İsmail Kuran'ı öldürüp, annesi Emine Kuran'ı yaraladı.

Babasını öldürüp, annesini yaraladı, bacağından vurularak yakalandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, şizofreni hastası olmasına rağmen ilaçlarını almadığı öne sürülen Erdal Kuran (46), bıçakla babası İsmail Kuran'ı öldürüp, annesi Emine Kuran'ı yaraladı. Elinde bıçakla sokağa çıkan Kuran, bacağından vurularak, etkisiz hale getirildi.

Manavgat'ın Örnek Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Erdal Kuran, saat 09.00 sıralarında, babası İsmail Kuran'ı bıçaklayarak öldürdü. Annesi Emine Kuran'ı da yaralayan Erdal Kuran, elindeki bıçakla sokağa çıktı. Üzerinde kanlı tişört ve eşofman bulunan Kuran, "Babamı öldürdüm, annemi yaraladım" diye bağırmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Emine Kuran sağlık ekipleri tarafından evden alınarak, hastaneye götürüldü.

VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Elindeki bıçakla uzun süre polis ekiplerine direnen Erdal Kuran, çevredekilere saldırma ihtimaline karşı, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle, sol bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan Kuran, devlet hastanesine götürüldü. Baba İsmail Kuran'ın cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SAĞLIK EKİPLERİ YANGIN MERDİVENİNDEN İLAÇ VERMİŞ

Şizofreni hastası olduğu ve bir süredir ilaçlarını almadığı öne sürülen Erdal Kuran'a, 14 Mart günü ailesinin yardım istemesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından yangın merdiveninden ilaç verildiği öğrenildi. O anlar ise çevredekiler tarafından görüntülendi.

Babasını öldürüp, annesini yaraladı, bacağından vurularak yakalandı

Kuran-ı Kerim, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:00 Kaynak: DHA
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