Babasını öldürüp gömen genç vicdan azabına 4 gün dayanabildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Babasını öldürüp gömen genç vicdan azabına 4 gün dayanabildi - Son Dakika

Babasını öldürüp gömen genç vicdan azabına 4 gün dayanabildi

34 dakika önce

Babasını öldürüp gömen genç vicdan azabına 4 gün dayanabildi -Babasını öldürdü sonra kayıp ihbarında bulundu 4 gün önce kayıp ihbarında bulunulan babanın oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Uşak'ın Banaz ilçesinde babası için 4 gün önce kayıp ihbarında bulunan 23 yaşındaki gencin...

Babasını öldürüp gömen genç vicdan azabına 4 gün dayanabildi

-Babasını öldürdü sonra kayıp ihbarında bulundu

4 gün önce kayıp ihbarında bulunulan babanın oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

UŞAK - Uşak'ın Banaz ilçesinde babası için 4 gün önce kayıp ihbarında bulunan 23 yaşındaki gencin babasını öldürerek ormanlık alana gömdüğü ortaya çıktı. Babasını öldüren gencin 4 gün boyunca çektiği vidan azabına dayanamayarak cinayeti itiraf ettiği ortaya öğrenildi.

43 yaşındaki babasını öldürdükten sonra gömdüğünü itiraf eden genç çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olay, Banaz ilçesi Bağkonak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ali K. babası Ahmet K. hakkında 4 gün önce jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler kayıp şahsı arama çalışması başlattı. Dün gece saatlerinde 4 gündür çektiği vicdan azabına dayanamayan Ali K., Banaz İlçe Jandarma Karakolu'na giderek teslim oldu. Ali K., karakolda babasını öldürüp daha sonra ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti. Şahıs ile birlikte ormanlık alana giden ekipler Ahmet K.'nın toprağa gömülü halde cansız bedenine ulaştı. Ahmet K.'nın cenazesi ilçeye bağlı İslam mahallesinde bulunan mezarlığa defnedilirken zanlı Ali K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Ali K.'nın babasını neden öldürdüğü konusunda ise bir bilgiye ulaşılamadı.

Babasını öldürüp gömen genç vicdan azabına 4 gün dayanabildi

Jandarma, Banaz, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 06:10 Kaynak: İHA

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