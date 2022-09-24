BABASINI ÖLDÜRÜP, 'HAREKETSİZ BULDUM' İHBARINI YAPTI; SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ - Son Dakika
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BABASINI ÖLDÜRÜP, 'HAREKETSİZ BULDUM' İHBARINI YAPTI; SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ

24.09.2022 12:34

MERSİN'in Toroslar ilçesinde, babası Yücel Başpınar'ı (55) av tüfeğiyle öldürdükten sonra jandarmayı arayıp, "Evde hareketsiz yatarken buldum" diye asılsız ihbarda bulunan Hilal Başpınar (20), gözaltına alındı.

MERSİN'in Toroslar ilçesinde, babası Yücel Başpınar'ı (55) av tüfeğiyle öldürdükten sonra jandarmayı arayıp, "Evde hareketsiz yatarken buldum" diye asılsız ihbarda bulunan Hilal Başpınar (20), gözaltına alındı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Başpınar, ailevi geçimsizsizlik nedeniyle cinayeti işlediğini söyledi.

Olay, sabah saatlerinde Toroslar ilçe merkezine 55 kilometre uzaklıktaki Arslanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarmayı arayan Hilal Başpınar, "Gece domuz avına gittikten sonra eve döndüğümde babamı yerde hareketsiz yatar vaziyette buldum" ihbarında bulunup, yardım istedi. Bunun üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Yücel Başpınar'ın silahla öldürüldüğünü belirledi. Başpınar'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, olayın aydınlatılması amacıyla çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelendikleri Hilal Başpınar'ı gözaltına alarak, Gözne Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürdü. Sorguya alınan Başpınar, ailevi geçimsizlik nedeniyle tartıştığı babasını av tüfeğiyle 2 el ateş ederek öldürdüğünü itiraf etti. Olayda kullanılan av tüfeği ise yakındaki ormanda ele geçirildi. Hilal Başpınar, işlemleri tamamlanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Arslanköy, Jandarma, Başpınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BABASINI ÖLDÜRÜP, 'HAREKETSİZ BULDUM' İHBARINI YAPTI; SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BABASINI ÖLDÜRÜP, 'HAREKETSİZ BULDUM' İHBARINI YAPTI; SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ - Son Dakika
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