Babasını Tabancayla Vurarak Öldürdü
35 dakika önce
Beykoz'da bir genç babasını tabancayla vurarak öldürdü.
Beykoz
'da bir genç babasını tabancayla vurarak öldürdü. Olay, Çubuklu Mahallesi Şişecam
Sitesi içinde gerçekleşti. İddiaya göre, saat 16.00 sıralarında 3 çocuklu ailenin tek erkek çocuğu olan 25 yaşındaki Koray A., babası Murat A.'yı henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı öldürdü. Koray A.'nın babasını ruhsatlı tabanca ile vurarak öldürdüğü öğrenildi. Olayın ardından siteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri baba Murat A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri Koray A.'yı gözaltına aldı. Babanın cesedi ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı. Polis
ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.
(Metin Başar/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:51 Kaynak: İHA
Bunalıma Giren Genç Kadın, 6 Yaşındaki Oğlunu Bıçaklayarak Öldürüp İntihara Kalkıştı
Küçükköyspor Taraftarı Muhammed Yücel'in Öldürülmesiyle İlgili 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
Çankaya Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı! Öğretim Görevlisi Odasında Öldürüldü
Vicdansız Baba, Ödevini Yapmayan Çocuğunu Hastanelik Etti