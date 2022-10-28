Babasını tacizle suçlayıp öldüren sanıktan şikayetçi olmadı

ANKARA'nın Mamak ilçesinde Yusuf Şavur'un (33), annesine sokakta tacizde bulunduğunu iddia ettiği Ramazan Dörttaş'ı (60) darbederek, öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada, tutuklu yargılanmasına başlandı. Ölen Dörttaş'ın kızı Aycan D. (23), sanıktan şikayetçi olmadığını söyleyerek, "Babamda birçok kötü huy vardı. Anneme de sağlığında çok kötülük etti. Annem, boşandığı halde ondan kurtulamadı. Ayrıca babamın sapık hareketleri de vardı" dedi.

Mamak Şahintepe Mahallesi, 657'nci Sokak'ta 13 Ağustos'ta meydana gelen olayda, Ramazan Dörttaş, yolda hurda toplayan S.Ş. (54) adlı kadına sözlü ve fiziki tacizde bulundu. S.Ş., oğlu Yusuf Şavur'u arayarak, durumu anlattı. Yusuf Şavur, annesini taksiye bindirdi. Yolda S.Ş. kendisini taciz eden Ramazan Dörtdaş'ı gördü ve oğluna söyledi. Taksiden inen S.Ş. ve Yusuf Şavur, Dörttaş'ı kovalamaya başladı. Yusuf Şavur, yüzüstü yere düşen Ramazan Dörtdaş'ı darbetti. Bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı olayda, Yusuf Şavur çevresindekilere "Kimse karışmasın, namus meselesi" diye bağırdı. Yusuf Şavur, annesinin araya girmesiyle olay yerinden ayrıldı. Ağır yaralanan Ramazan Dörtdaş, kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Şavur ise, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.