Babasını tüfekle öldürdü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Babasını tüfekle öldürdü - Son Dakika

Babasını tüfekle öldürdü

6 saat önce

Samsun'da bir kişi evlerinde babasını tüfekle başından vurarak öldürdü.

Babasını tüfekle öldürdü, System.String[]

Samsun'da bir kişi evlerinde babasını tüfekle başından vurarak öldürdü.


Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Doğankaya Mahalles'inde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Alkaç, evlerinde tartıştığı babası Sami Alkaç'a (52) tüfekle ateş ederek kafasından vurdu. Ağır yaralanan Sami Alkaç evin içinde sırt üstü yere düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Baba katili olan İbrahim Alkaç jandarma tarafından gözaltına alındı. Baba-oğulun şiddetli geçimsizlik yüzünden zaman zaman kavga ettikleri, dün akşam da İbrahim'in babası Sami'yi telefonla jandarmaya şikayet ettiği, baba-oğulun eve gelen jandarma tarafından karakola götürüp ifadeleri alındıktan sonra babanın serbest bırakıldığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 07:15 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı
Ünlü boksör Anthony Yarde, koronavirüsten 2 gün arayla babasını ve babaannesini kaybetti Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi
'Erkek arkadaşımla karantinaya girmek isterdim' diyen güzel tenisçiden olay kalça pozu 'Erkek arkadaşımla karantinaya girmek isterdim' diyen güzel tenisçiden olay kalça pozu         
13:35
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü         
13:23
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente mecburiyetten 5 ilimiz daha dahil oldu         
13:22
Honda ve General Motors anlaştı! Birlikte elektrikli araç üretecekler Honda ve General Motors anlaştı! Birlikte elektrikli araç üretecekler         
13:21
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı         
13:07
Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı Maria Sharapova, karantinada hayranlarıyla sohbet etmek için sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı         
12:58
Sunucu Oprah Winfrey, koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolar bağış yaptı Sunucu Oprah Winfrey, koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolar bağış yaptı         
12:46
Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi         
12:39
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek         
12:20
Melis Gürsoy, dedektif tutarak 12 yıllık eşinin kendisini aldattığını ispat etti Melis Gürsoy, dedektif tutarak 12 yıllık eşinin kendisini aldattığını ispat etti         
12:12
Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı         
12:10
Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor         
12:05
Koronavirüse yakalanan Mucize Doktor'un oyuncusu Cansın Çekili'den yeni haber Koronavirüse yakalanan Mucize Doktor'un oyuncusu Cansın Çekili'den yeni haber         
12:02
Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı         
11:48
Kına gecesi için Azerbaycan'a giden Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi Kına gecesi için Azerbaycan'a giden Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi         
11:44
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor         
11:41
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı         
11:38
84 yaşında koronavirüsü yenen İzmirli amca, alkışlarla taburcu edildi 84 yaşında koronavirüsü yenen İzmirli amca, alkışlarla taburcu edildi         
11:18
106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu 106 yaşında koronavirüsü atlatan hasta, virüsü yenen en yaşlı insan oldu         
11:08
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla? Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla?         
10:52
Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki sessizliğini bozdu: Bu beni üzmedi ki Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki sessizliğini bozdu: Bu beni üzmedi ki         
10:47
Koronavirüs vakasının görülmediği Tacikistan'da futbol maçları başlıyor Koronavirüs vakasının görülmediği Tacikistan'da futbol maçları başlıyor         
10:46
Arjantin'in ateşli hava durumu sunucusu bikinisiyle voleybol oynadı Arjantin'in ateşli hava durumu sunucusu bikinisiyle voleybol oynadı         
10:36
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek         
10:34
Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor         
10:30
Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi köy, bölge halkını duygulandırdı Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi köy, bölge halkını duygulandırdı         
10:27
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor         
10:25
Ünlü doktor Oğuz Özyaral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Ünlü doktor Oğuz Özyaral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
10:24
Beşiktaş'ta 5 futbolcu, koronavirüs krizi sonrası maaş indirimini kabul etmedi Beşiktaş'ta 5 futbolcu, koronavirüs krizi sonrası maaş indirimini kabul etmedi         
10:16
Putin'den koronavirüs itirafı: Rusya ekonomisi zor durumda Putin'den koronavirüs itirafı: Rusya ekonomisi zor durumda         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2020 14:06:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Babasını tüfekle öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]