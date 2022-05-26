Babasını tüfekle öldüren adama, şiddet görmesi ve yaşının o dönemde küçük olması sebebiyle indirim uygulandı - Son Dakika
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Babasını tüfekle öldüren adama, şiddet görmesi ve yaşının o dönemde küçük olması sebebiyle indirim uygulandı

26.05.2022 15:33
Babasını tüfekle öldüren adama, şiddet görmesi ve yaşının o dönemde küçük olması sebebiyle indirim uygulandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, o dönem 17 yaşında olan maden işçisi babası Yalçın K.'yi tüfekle öldüren Emirhan K. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Emirhan K.'nin 21 yıllık cezası, babasından şiddet görmesi nedeniyle haksız tahrik, yaşının küçük olması ve iyi hal indirimi uygulanarak 10 yıla indirildi.

Maden işçisi Yalçın K., lojman önünde tüfekli saldırıya uğradı. Yalçın K., çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yalçın K.'yi öldürdüğü belirlenen, o dönem 17 yaşında olan Emirhan K., gözaltına alınıp, tutuklandı. Daha önce sosyal medya hesabından 'Baba candır, gölgesi yeter' yazarak babasıyla çektirdiği fotoğrafı paylaşan Emirhan K., önceki duruşmalarda babasının kendisine uzun süre şiddet uyguladığını ileri sürdü.

"EMSALLERİM DIŞARIDA BEN CEZAEVİNDEYİM"

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşması görüldü. Duruşmaya Emirhan K., SEGBİS ile katılırken, sanık yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Savcı, mütalaasında Emirhan K.'nin, babasının kendisine kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle 'Haksız tahrik altında öldürme' suçundan ceza almasını talep etti. Emirhan K.'nin avukatı Ali Aygün savunmasında, "Müvekkilim 2016'dan beri sürekli şiddet, işkence ve korku hali yaşamıştır. Olay günü babasıyla yaşadığı tartışmada, babasının artık kendisini öldüreceğini düşünerek yaşadığı korkuyla hareket eden müvekkil istenmeyen olaylar yaşamıştır" diyerek, ceza verilmesi durumunda indirim talep etti. Emirhan K. ise, "Okuma hayalim vardı. Emsallerim dışarıda ben cezaevindeyim. O akşam yemin ederim çok korktum, pişmanım" dedi.

İYİ HALDEN 10 YIL CEZA ALDI

Mahkeme heyeti, Emirhan K.'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Emirhan K.'nin cezası, haksız tahrik indirimi yapılarak 21 yıla, yaşının küçük olmasını göz önüne alınarak 14 yıla, verilecek cezanın 12 yılı aşamayacağı gerekçesiyle iyi hal indirimi uygulanarak 10 yıla indirildi.

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Kaynak: DHA

Ağırlaştırılmış Müebbet, Zonguldak, Maden, Baba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Babasını tüfekle öldüren adama, şiddet görmesi ve yaşının o dönemde küçük olması sebebiyle indirim uygulandı - Son Dakika


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