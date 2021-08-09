Babasını tüfekle yaralayan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesinin Salihköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.(40) arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada 75 yaşındaki babası S.S.'ye av tüfeğiyle ateş açarak sol ayağından yaraladı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Babasını tüfekle yaralayan M.S. olayda kullandığı ruhsatsız ev tüfeğiyle birlikte yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Çarşamba Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Samsun 'da arazi anlaşmazlığı yüzünden babasına tüfekle ateş açarak yaralayan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ali Koç'un imzası para yağmurunu başlattı! Sarı-Lacivertliler, kasalarına 30 saniye içinde 15 milyon TL doldurdu

Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi

Yangına müdahale için kiralanmıştı! Rus uçağı suyu alevlerin olmadığı bölgeye boşaltıyor

Karabük'te 6 yıl önce yapılan ve kullanılmayan yurt binası, 32 milyon liraya ihaleye çıkıyor