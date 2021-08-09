Samsun'da arazi anlaşmazlığı yüzünden babasına tüfekle ateş açarak yaralayan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesinin Salihköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.(40) arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada 75 yaşındaki babası S.S.'ye av tüfeğiyle ateş açarak sol ayağından yaraladı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Babasını tüfekle yaralayan M.S. olayda kullandığı ruhsatsız ev tüfeğiyle birlikte yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Çarşamba Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Babasını tüfekle yaralayan şahıs tutuklandı - Son Dakika