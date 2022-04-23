Babasını ve babaannesini dövdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaştı, tutuklandı - Son Dakika
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Babasını ve babaannesini dövdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaştı, tutuklandı

23.04.2022 14:00
Babasını ve babaannesini dövdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaştı, tutuklandı

İZMİR'de, babası Göksel Geçer ile babaannesi Fatma Geçer'i darbedip, o anları sosyal medya hesabından paylaşan Yalçın Geçer, tutuklandı.

İZMİR'de, babası Göksel Geçer ile babaannesi Fatma Geçer'i darbedip, o anları sosyal medya hesabından paylaşan Yalçın Geçer, tutuklandı.

Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalçın Geçer'nin birlikte yaşadığı babası Göksel Geçer ile babaannesi Fatma Geçer'i dövdüğü ve o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığını belirledi. Ekipler bunun üzerine Geçer'i Depo Sokak'ta yakalayıp, gözaltına aldı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve daha önce darp suçundan poliste kaydı bulunan Yalçın Geçer, dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Yalçın Geçer'in görüntülerde, 'Metin' isimli kişiye "Bak bunları bu hale getirdim. 'İbret-i alem olsun' diye. Seni daha beter yapacağım" diye seslendi. Geçer'in babası ve babaannesine küfürler savurduğu ve darp nedeniyle yüzlerinde morluk ve şişmeler olduğu saptandı.

Anne ve oğlunun İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.


Babasını ve babaannesini dövdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaştı, tutuklandı
Babasını ve babaannesini dövdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaştı, tutuklandı
Babasını ve babaannesini dövdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaştı, tutuklandı
Babasını ve babaannesini dövdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaştı, tutuklandı
Babasını ve babaannesini dövdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaştı, tutuklandı
Babasını ve babaannesini dövdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaştı, tutuklandı
Babasını ve babaannesini dövdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaştı, tutuklandı
Babasını ve babaannesini dövdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaştı, tutuklandı
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Narlıdere, Göksel, Medya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Babasını ve babaannesini dövdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaştı, tutuklandı - Son Dakika


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