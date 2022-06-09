Babasını vuran şahsın babasını bıçakladı - Son Dakika
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Babasını vuran şahsın babasını bıçakladı

09.06.2022 15:40
Babasını vuran şahsın babasını bıçakladı

Kocaeli'de babasının silahla vurulduğunu öğrenen şüpheli, babasını vuran şahsın babasını bıçakladı.

Kocaeli'de babasının silahla vurulduğunu öğrenen şüpheli, babasını vuran şahsın babasını bıçakladı.

Olay, İzmit ilçesinde bulunan Leyla Atakan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi sebebiyle husumet bulunan Y.M. ve İ.T., cadde üzerindeki çay ocağında tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce İ.T., yanındaki silahı çıkararak Y.M.'yi bacağından vurdu. Yaralanan Y.M. yere yığıldı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O sırada babası Y.M.'nin vurulduğunu öğrenen oğlu R.M., aynı cadde üzerinde İ.T.'nin babası F.T.'yi bıçakladı. Her iki yaralı da Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Y.M.'yi vurduğu iddia edilen İ.T., polis ekipleri tarafından yakalanırken, F.T.'yi bıçakladığı iddia edilen R.M.'yi yakalama çalışmaları sürüyor. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Babasını vuran şahsın babasını bıçakladı - Son Dakika

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