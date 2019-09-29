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Babasını vurarak öldüren genç tutuklandı

53 dakika önce

İzmir'in Urla ilçesinde geçtiğimiz günlerde annesine şiddet uyguladığı babasını tabanca ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan genç tutuklandı.

Babasını vurarak öldüren genç tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Urla ilçesinde geçtiğimiz günlerde annesine şiddet uyguladığı babasını tabanca ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan genç tutuklandı.


Geçtiğimiz Cuma günü Urla ilçesinde bulunan Altıntaş Mahallesi'nde Osman Şaşmaz'ın (43) müstakil evinin bahçesinde hareketsiz yattığını gören komşuları polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Osman Şaşmazın öldüğünü belirledi. Savcının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Osman Şaşmaz'ın oğlu Buğra Şaşmaz (19) da polis merkezine giderek babasını öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu.


Buğra Şaşmaz, polise verdiği ifadede babasının uzun süredir annesine şiddet uyguladığını belirtti. Şaşmaz, babasının eve gelmesiyle tabancayı ateşlediğini, suç aletini de yakınlardaki bir tarlaya attığını söyledi. Polis ekipleri suç aletini arazide buldu.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Buğra Şaşmaz, babası Osman Şaşmazı öldürme suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

İzmir, Urla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:58 Kaynak: İHA
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