Bu nasıl evlat? Babasını yolun ortasında darp edip oradan uzzaklaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Bu nasıl evlat? Babasını yolun ortasında darp edip oradan uzzaklaştı

10.10.2022 10:23

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yolda yürürken tartıştığı babasını darbeden oğlu oradan uzaklaştı. Yerden kalkamayan baba hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan oğlunun yakalanması için çalışma başlatıldı.

Merkez Osmangazi İlçesine bağlı Kemerçeşme Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre; Barış Ç. babası Remzi Ç. ile eve doğru giderken bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışmaya girdi.

YUMRUKLARLA SALDIRDI

Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen Barış Ç., babasına yumrukla saldırmaya başladı. Yumrukların hedefi olan baba yüzüne aldığı darbelerden sonra yerden kalkamadı. Araya giren çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Babasını yolun ortasında darp edip arkasına bakmadan gitti

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Oğlu Barış Ç. ise arkasına bakmadan olay yerinden uzaklaştı. Yerde kalan babaya ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık görevlileri, babayı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, hastaneye kaldırılan baba Remzi Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Bursa'da meydan muharebesi! Yaşananlar kameralara yansıdı Bursa'da meydan muharebesi! Yaşananlar kameralara yansıdı Karşıya geçerken kendisine ambulans çarpan yaşlı kadın: Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım Karşıya geçerken kendisine ambulans çarpan yaşlı kadın: Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım
Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bu nasıl evlat? Babasını yolun ortasında darp edip oradan uzzaklaştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:52 Dalgalı bir seyir izleyen dolar 18,58'den alıcı buluyor
10:48 Esnaflar için kredi üst limiti 500 TL'ye çıkarılıyor! Paketin detayları, kabine toplantısının ardından açıklanacak
10:43 Ukraynalı genç kızın panik anları! Rus füzeleri üniversite duvarına isabet etti
10:37 Yunanistan'ın Türkiye eylem planında savaş gemisi detayı dikkat çekti
10:31 İlk defa görüldü! Zehirli balık Akdeniz sularına yerleşti
10:31 Fatih Karagümrük farması giyen Caner Erkin'den açıklama! Fenerbahçe'nin golüne sevindiği iddia edilmişti
10:23 Bu nasıl evlat? Babasını yolun ortasında darp edip oradan uzzaklaştı
10:15 Sibel Can oğlunu evlendirdi! Emir Sarıgül sevgilisini yalnız bırakmadı
10:14 Ağır şekilde bombalanan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de insanlar sığınaklara indi
10:13 Yeni yasa doktorların tepkisini topladı! Geri dönülmesi için kampanya başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 11:19:56. #1.13#
SON DAKİKA: Bu nasıl evlat? Babasını yolun ortasında darp edip oradan uzzaklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement