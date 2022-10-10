Bu nasıl evlat? Babasını yolun ortasında darp edip oradan uzzaklaştı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yolda yürürken tartıştığı babasını darbeden oğlu oradan uzaklaştı. Yerden kalkamayan baba hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan oğlunun yakalanması için çalışma başlatıldı.

Merkez Osmangazi İlçesine bağlı Kemerçeşme Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre; Barış Ç. babası Remzi Ç. ile eve doğru giderken bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışmaya girdi. YUMRUKLARLA SALDIRDI Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen Barış Ç., babasına yumrukla saldırmaya başladı. Yumrukların hedefi olan baba yüzüne aldığı darbelerden sonra yerden kalkamadı. Araya giren çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. OLAY YERİNDEN KAÇTI Oğlu Barış Ç. ise arkasına bakmadan olay yerinden uzaklaştı. Yerde kalan babaya ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık görevlileri, babayı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, hastaneye kaldırılan baba Remzi Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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