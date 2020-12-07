Babasının 4 yıldır alıkoyduğu Şariban, annesiyle buluşmada ağladı - Son Dakika

Babasının 4 yıldır alıkoyduğu Şariban, annesiyle buluşmada ağladı

07.12.2020 17:00
Babasının 4 yıldır alıkoyduğu Şariban, annesiyle buluşmada ağladı, System.String[]

ŞANLIURFA'da, babası tarafından alıkonulan 7 yaşındaki Şariban Yıldız, 4 yıl sonra verdiği hukuk mücadelesini kazanan ve İngiltere'den gelen annesi Zübeyde Kocaman'a teslim edildi.

ŞANLIURFA'da, babası tarafından alıkonulan 7 yaşındaki Şariban Yıldız, 4 yıl sonra verdiği hukuk mücadelesini kazanan ve İngiltere'den gelen annesi Zübeyde Kocaman'a teslim edildi. Yıllar sonra annesiyle bir araya getirelen Şariban annesini tanımadı ve 'baba' diye ağlamaya başladı. Gözü yaşlı annesinin uzun süren çabaları sonucu küçük kız sakinleşti.

İngiltere'de yaşayan Zübeyde Kocaman, 10 yıl önce İstanbul'da Halil Y. ile birlikte yaşadı. Daha sonra İngiltere'ye dönen Zübeyde Kocaman, burada dünyaya bir kız çocuğu getirdi ve ismini Şariban koydu. Zübeyde Kocaman, 4 yıl önce Halil Yıldız'ı kızı ile buluşması için İngiltere'ye davet etti. Ancak vize sorunu çıktığı için Halil Yıldız, İngiltere'ye gidemedi. Halil Yıldız'ın ısrarı üzerine Zübeyde Kocaman, kızıyla birlikte Şanlıurfa'ya geldi. Ancak, Halil Yıldız buluşmanın ardından çocuğu kaçırdı. Kızını kaçıran Halil'in  izine ulaşamayan anne İngiltere'ye geri döndü ancak velayeti üzerinde olan küçük kızı için hukuk mücadelesi başlattı. Yıllar süren ve daha önce çocuğunu alması Halil Yıldız'ın yakınları tarafından engellenen annenin hukuk mücadelesi lehine sonuçlandı.

Güvenlik güçleri, velayeti annesinde olan küçük kızı babasından alarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yurduna yerleştirdi. Yıllar sonra hukuk mücadelesini kazanan anne de bugün avukatıyla birlikte Şanlıurfa'ya geldi. Adliyede velayet evrakını ibraz etmesinin ardından savcılık kararıyla çocuğun annesine iadesi için talimat verildi. Adliyeden çıkan Zübeyde Kocaman ile güvenlik güçlerince babasından alınarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yurdunda yerleştirilen küçük kızı Şanlıurfa Polisevi'nde buluştu.

'BABA' DİYE AĞLADI

4 yıldır görmediği annesi ile bir araya gelen Şariban gözyaşı döktü. Tanımadığı için yabancılık çektiği annesini görünce 'Baba' diye ağlayan küçük kız, annesi ve görevliler tarafından sakinleştirildi. Kızını yıllar sonra kucaklayan anne de buluşma sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Zübeyde Kocaman, daha sonra sakinleşen ve kucaklaşarak hasret giderdiği kızıyla birlikte havalimanına gitti. Uçağa binerken sakinleşen kızıyla sohbet eden anne Zübeyde Kocaman, hukuk mücadelesinde kendisine destek verenlere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Halil Yıldız, İngiltere, Şanlıurfa, Baba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Babasının 4 yıldır alıkoyduğu Şariban, annesiyle buluşmada ağladı - Son Dakika


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