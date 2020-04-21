Babasının 82'nci yaşını, belediye ekibinin desteği ile kutladı - Son Dakika

İSTANBUL'dan koronavirüs salgını nedeniyle Bolu'ya gelemeyen Dilek Yaşar, belediye aracılığıyla 82 yaşına giren babası İsmail Yaşar'a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Belediye ekipleri, pasta ile evine gittiği İsmail Yaşar'ın doğum gününü kutladı.

İstanbul'da yaşayan Dilek Yaşar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle kente gelemeyince, doğum günü olan babası İsmail Yaşar'a sürpriz yapmak için Bolu Belediyesi'nden yardım istedi. Dilek Yaşar'ın isteğine olumlu yanıt veren belediye ekipleri, 82 yaşına giren İsmail Yaşar'ın evine giderek, doğum günü sürprizi yaptı. Kapıda ellerinde pasta bulunan ekipleri gören İsmail Yaşar, büyük şaşkınlık yaşadı. Ekipler, İsmail Yaşar'a sürprizi kızı Dilek Yaşar'ın talebi üzerine yaptıklarını söyleyerek, doğum gününü kutladı.Pastanın üzerindeki mumları eşi Pakize ile birlikte üfleyen İsmail Yaşar, çok mutlu olduğunu belirterek, Bolu Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Dilek Yaşar da tüm bu yaşananları cep telefonu üzerinden yapılan görüntülü arama ile takip etti, ardından doğum gününü kutladı.