Babasının ağır küfürlerine dayanamayan genç, babasını öldürdü - Son Dakika
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Babasının ağır küfürlerine dayanamayan genç, babasını öldürdü

24 dakika önce

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sık sık alkol alıp ailesinin huzurunu bozan babasının yaptıklarına dayanamayıp, bıçaklayarak öldüren genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Babasının ağır küfürlerine dayanamayan genç, babasını öldürdü, System.String[]

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sık sık alkol alıp ailesinin huzurunu bozan babasının yaptıklarına dayanamayıp, bıçaklayarak öldüren genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


İstiklal Mahallesi Dürüst Sokak üzerinde bulunan bir ikamette baba İbrahim Halil S. (54) ile 17 yaşındaki oğlu A.S. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, oğlu tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan baba hayatını kaybetti. Şahsın cesedi Şarköy Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, babasını bıçaklayarak öldüren A.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Savcılığa sevk edilen A.S., babasının sürekli alkol alıp, annesi, ablası ve kendisine küfürler savurduğunu ve saldırdığını ifade etti.


'Ağır küfürlerine dayanamadım'


A.S.'nin ifadesinde, babasının defalarca kez ağır küfürlerine dayanamayarak, sinirlerine hakim olamadığını ve yaşanan itişme sonrası onu bıçakladığını belirttiği öğrenildi.


Mahkemeye çıkarılan A.S., tutuklama kararının ardından cezaevine konuldu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Şarköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:27 Kaynak: İHA
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