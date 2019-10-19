Babasının anısına öğrencilerine pota yaptırdı

Konya Seydişehir Gazi Ortaokulunda okul müdürü olarak görev yapan Mehmet Bayar, babasının anısına okul bahçesine basketbol potası yaptırdı.

Okul Müdürü Bayar'ın, babasının hayrı için okul bahçesine pota yaptırması veliler ve öğrencileri sevindirdi.

Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Göktuğ Satuk Güven, "Son zamanlarda öğrencilerimizde basketbola karşı bir ilgi başladı. Okulumuzun bahçesinde de spor alanı olmasına rağmen basket potalarımız yoktu. Buraya nasıl pota kazandırılır diye düşünürken sayın müdürümüz Mehmet Bayar, 'Bu da bir nevi hayır. Babamın anısına biz yaptıralım' diyerek sağ olsun okulumuza 2 tane pota kazandırdı." diye konuştu.

Okul Aile Birliği Başkanı Yusuf Aktürk de bu davranışın bütün hayırseverlere örnek olması gerektiğini söyledi.