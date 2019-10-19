Son Dakika Haberleri: Babasının anısına öğrencilerine pota yaptırdı
Son Dakika Güncel Babasının anısına öğrencilerine pota yaptırdı

Babasının anısına öğrencilerine pota yaptırdı

53 dakika önce

Konya Seydişehir Gazi Ortaokulunda okul müdürü olarak görev yapan Mehmet Bayar, babasının anısına okul bahçesine basketbol potası yaptırdı.

Babasının anısına öğrencilerine pota yaptırdı, System.String[]

Konya Seydişehir Gazi Ortaokulunda okul müdürü olarak görev yapan Mehmet Bayar, babasının anısına okul bahçesine basketbol potası yaptırdı.

Okul Müdürü Bayar'ın, babasının hayrı için okul bahçesine pota yaptırması veliler ve öğrencileri sevindirdi.

Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Göktuğ Satuk Güven, "Son zamanlarda öğrencilerimizde basketbola karşı bir ilgi başladı. Okulumuzun bahçesinde de spor alanı olmasına rağmen basket potalarımız yoktu. Buraya nasıl pota kazandırılır diye düşünürken sayın müdürümüz Mehmet Bayar, 'Bu da bir nevi hayır. Babamın anısına biz yaptıralım' diyerek sağ olsun okulumuza 2 tane pota kazandırdı." diye konuştu.

Okul Aile Birliği Başkanı Yusuf Aktürk de bu davranışın bütün hayırseverlere örnek olması gerektiğini söyledi.

Okul Müdürü, Seydişehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:42 Kaynak: AA
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