Babasının aracını izinsiz alan ehliyetsiz sürücüyü polis yakaladı - Son Dakika

Babasının aracını izinsiz alan ehliyetsiz sürücüyü polis yakaladı
24.11.2020 10:25
KAYSERİ'de babasının hafif ticari aracını izinsiz alan ehliyetsiz sürücü Enes Ö. (17), polisin kovalamacası sonucu yakalandı.
KAYSERİ'de babasının hafif ticari aracını izinsiz alan ehliyetsiz sürücü Enes Ö. (17), polisin kovalamacası sonucu yakalandı.
Olay, saat 01.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Yol kontrolü yapan polis ekipleri Enes Ö. yönetimindeki 38 JF 492 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya çalıştı. Enes Ö., bir süre sonra aracı bırakıp yanındaki Barış G. (19) ile birlikte yaya olarak kaçmaya başladı. Polisin çalışması sonucu iki arkadaş kısa sürede yakalandı. Babasının hafif ticari aracını izinsiz alan Enes Ö.'nün, yapılan kimlik kontrolünde 17 yaşında olduğu belirlendi.İki arkadaş sorgulanmak üzerine emniyete götürüldü.
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