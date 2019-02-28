Babasının Aracını Kaçırıp 2 Akrabasını Bıçakladı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde babasına ait otomobili kaçıran ve kendisini eve götürmek için ikna etmeye çalışan dayısı ile bir akrabasını bıçakla yaralayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü, polisin kovalamacası sonucu gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde babasına ait otomobili kaçıran ve kendisini eve götürmek için ikna etmeye çalışan dayısı ile bir akrabasını bıçakla yaralayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü, polisin kovalamacası sonucu gözaltına alındı.



İddiaya göre, İğde Mahallesi'nde yaşayan F.P. (18), babasına ait 46 ED 208 plakalı otomobili kaçırdı.



Ehliyetsiz ve alkollü olduğu öne sürülen oğlunu bulmak için yanına kayınbiraderi Uğur E. ve akrabası Hacı Mehmet T'yi alarak yola çıkan baba Seyfi P, zanlıyla ilçe merkezinde karşılaştı.



Yakınlarının ikna ederek eve götürmek istediği F.P, çıkan tartışmada dayısı Uğur E. ile Hacı Mehmet T'yi bıçakla yaralayarak otomobille kaçtı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Elbistan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Durumun polise bildirilmesi üzerine ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



İlçe merkezinde yaşanan kovalamacanın ardından F.P, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonuna girdi. Buradan yaya olarak kaçmaya çalışan F.P, polis ekiplerince kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı.



Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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