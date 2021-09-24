Babasının aracıyla evden kaçan çocuk, kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Adıyaman'da, babasının aracını alarak evden kaçan ve kayıp olarak aranan 14 yaşındaki çocuk, kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı İnlice Beldesinde önceki gün babasına ait olan 02 ABD 444 plakalı hafif ticari aracı alan 16 yaşındaki Şükrü Ç., kimseye haber vermeden evden ayrıldı. Babasının aracıyla Adıyaman merkeze gelen ve telefonlarına bakmayan Şükrü Ç., için yakınları kayıp ihbarında bulundu. Durum üzerine harekete geçerek her yerde Şükrü Ç'yi arayan polis ekipleri aracı KYS kameralarından tespit etti. Durum üzerine aracın geçiş güzergahlarına polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri aracı takibe alarak dur ikazında bulundu. Dur ikazlarına uymayarak babasının aracıyla kaçmaya devam eden Şükrü Ç., Otogar Kavşağında trafiğin kesilmesiyle yakalandı. Ekip aracına bindirilen Şükrü Ç., ailesiyle tartıştığı için babasının arabasıyla evden kaçtığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN