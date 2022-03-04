Babasının aracıyla gezmeye çıkan genç ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
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Babasının aracıyla gezmeye çıkan genç ortalığı birbirine kattı

04.03.2022 00:57
Babasının aracıyla gezmeye çıkan genç ortalığı birbirine kattı

Kahramanmaraş'ta babasının aracını alıp gezmeye çıkan ve okul polisinin "dur" ihtarına uymayan 17 yaşındaki genç takip sonucu yakalandı.

Kahramanmaraş'ta babasının aracını alıp gezmeye çıkan ve okul polisinin "dur" ihtarına uymayan 17 yaşındaki genç takip sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, babasının arabasını alarak kız arkadaşları ile gezen genç, polisi alarma geçirdi. Okul polisi, durumundan şüphelendiği 46 ACT 937 plakalı otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Araç sürücüsünün uyarıları dikkate almadan ilerlemesi üzerine polis harekete geçti. Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı önüne gelen araç kaza yapınca durdu. Sürücünün 17 yaşındaki Hüseyin K. olduğu belirlendi.

Hüseyin K.'ya "ehliyetsiz araç kullanmaktan" 2 bin 500 lira ceza kesildi.

Araç ise otoparka çekildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Babasının aracıyla gezmeye çıkan genç ortalığı birbirine kattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babasının aracıyla gezmeye çıkan genç ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
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