Son Dakika Haberleri: Babasının ardından o da hayata tutunamadı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Babasının ardından o da hayata tutunamadı

1 saat önce

Söke-Bodrum kara yolunda meydana gelen kazada ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, babasının ardından hayatını kaybetti.

Babasının ardından o da hayata tutunamadı, System.String[]
Söke- Bodrum kara yolunda meydana gelen kazada ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, babasının ardından hayatını kaybetti.

Kaza; Söke-Bodrum Kara yolu TOKİ kavşağı mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İstanbul'dan tatil için Bodrum'a giden Barış ailesinin içerisinde bulunduğu araç uçuruma yuvarlandı. Baba Alpay Barış'ın kullandığı 34 NG 0970 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle makilik alana uçtu. Kazayı görenler durumu Jandarma ve Sağlık ekiplerine haber verdi. Sürücü Alpay Barış( 47) araç içerisinde yaşamını kaybederken kazada yaralanan 7 yaşındaki oğlu Ömer Barış ile Anne Gülden Barış (33) ambulanslarla Söke Devlet Hastanesine kaldırıldı. 7 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, araçta sıkışan babanın cansız bedeni ise Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye amirliği ekiplerince çıkartıldı.

Baba'nın cansız bedeni Didim Devlet hastanesi morguna kaldırılırken, hastanede tedavi altına alınan Ömer Barış da, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. - AYDIN
Bodrum, Söke, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


3 çocuk annesinin, "Ev yapımı baklavası" ek gelir kapısı oldu
Dün Serdar Ortaç'la boşanan Chloe Loughnan, sabaha karşı hastanelik oldu AK Partili ismi yönetici olarak atadığı için eleştirilen İmamoğlu: Siyasi unsurlara takılmadık Erdoğan'ın 'Bedel ödeyecekler' sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 20:53:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Babasının ardından o da hayata tutunamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]