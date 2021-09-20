Babasının bacağından vurduğu şoförü bıçaklayan şüpheli adliyede - Son Dakika

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kavga ettiği özel halk otobüsü sürücüsü Adem Yaşık'ı (38) bıçaklayarak, yaralayan Emre A., adliyeye sevk edildi. Emre A.'nın, babası Cemalettin A.'nın tutuklanması nedeniyle Yaşık ile kavga ettiği öğrenildi. Yaşık, 42 gün önce Emre A.'nın babası Cemalettin A. (52) tarafından silahla bacağından vurulmuştu.

Olay, dün 16.00 sıralarında, Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede karşılaşan özel halk otobüsü sürücüsü Adem Yaşık ile Emre A. kavga etmeye başladı. Taraflar, birbirlerine bıçak çekerken, Adem Yaşık göğsünden yaralandı. Yaşık, ihbarla gelen sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Adem Yaşık, ameliyatın ardından servise alındı. Olay yerinden kaçan Emre A. ise bir süre sonra Körfez Devlet Hastanesi'ne gitti. Kavga sırasında sırtına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Emre A., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emre A., emniyetteki işlemlerin ardından bugün Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

BABASI TUTUKLANDIĞI İÇİN KAVGA ETMİŞLERKirazlıyalı Mahallesi'ndeki halk otobüslerinin son durağında 8 Ağustos'ta meydana gelen olayda ise Adem Yaşık, araçtan indikten sonra uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralanmıştı. Gözaltına alınan Cemalettin A. ve Y.A. (28), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. İki aile arasında husumet bulunurken, Emre A.'nın, babası Cemalettin A.'nın tutuklanması nedeniyle Adem Yaşık ile kavga ettiği öğrenildi.

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