Babasının beylik tabancasıyla intihar etti (2) - Son Dakika

EMEKLİ ASTSUBAY BABA, 'İNTİHARA SÜRÜKLEME' SUÇLAMASIYLA ADLİYLEDE
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 15 yaşındaki kızı Buse Melisa K., beylik tabancasını başına ateşleyerek intihar eden emekli astsubay baba Özay K. (49) polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İntihar olayından önce kızıyla tartıştığı öğrenilen babaya, 'intihara sürükleme' suçlaması yöneltildiği öğrenildi.
Faruk ÇARK/ ÖDEMİŞ (İzmir),
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 15:15 - Kaynak: DHA
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