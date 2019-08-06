Son Dakika Haberleri: Babasının birlikte yaşadığı kadını öldüren cezaevi firarisi yakalandı
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Babasının birlikte yaşadığı kadını öldüren cezaevi firarisi yakalandı

1 saat önce

Elazığ'da, babasının imam nikahıyla yaşadığı 17 yaşındaki D.Ö'yü 6 yıl önce öldüren cezaevi firarisi yakalandı.

Elazığ'da, babasının imam nikahıyla yaşadığı 17 yaşındaki D.Ö'yü 6 yıl önce öldüren cezaevi firarisi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 15 Mart 2013 tarihinde merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde babası R.A'nın (55) birlikte yaşadığı D.Ö'yü av tüfeğiyle öldürmek suçundan 15 yıl hüküm giyen ve Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan yaklaşık 5 ay önce firar eden F.A.G'yi (23) yakalamak için çalışma başlattı.
F.A.G'nin Elazığ'a geldiğini tespit eden ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu cezaevi firarisini Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A.G, tutuklandı.
Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:42 Kaynak: AA
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