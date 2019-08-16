Son Dakika Haberleri: Babasının boğazına bıçak dayayarak para isteyen oğlu, gözaltına alındı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Babasının boğazına bıçak dayayarak para isteyen oğlu, gözaltına alındı (2)

25 dakika önce

SERBEST BIRAKILDISamsun'da, babası Mustafa S.'nin dükkanına giderek, boğazına bıçak dayayıp, 300 TL aldığı öne sürülen Adem S. (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Babasının boğazına bıçak dayayarak para isteyen oğlu, gözaltına alındı (2), System.String[]

SERBEST BIRAKILDI
Samsun'da, babası Mustafa S.'nin dükkanına giderek, boğazına bıçak dayayıp, 300 TL aldığı öne sürülen Adem S. (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünya bir paket sigaraya ne kadar para ödüyor?
Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı, 4 bin 827 TL ceza yedi 300 lira için babasını bıçakla gasp etti İBB önünde okuduğu bildiriyle İmamoğlu'nu kınayan Murat Kazanasmaz'ın işine son verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 15:43:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Babasının boğazına bıçak dayayarak para isteyen oğlu, gözaltına alındı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]