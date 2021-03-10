Babasının boğduğu 10 yaşındaki Hüseyin'in annesi: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur - Son Dakika

Babasının boğduğu 10 yaşındaki Hüseyin'in annesi: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur

10.03.2021 15:13

Babasının boğduğu 10 yaşındaki Hüseyin'in annesi: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olurKONYA'da apartman görevlisi İsmail Kılınçer'in (32) elleriyle boğduğu oğlu Hüseyin Kılınçer'in (10) dayısı Muhammet Atçeken, "Görüştüğümüzde normal konuşuyordu.

Babasının boğduğu 10 yaşındaki Hüseyin'in annesi: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur

KONYA'da apartman görevlisi İsmail Kılınçer'in (32) elleriyle boğduğu oğlu Hüseyin Kılınçer'in (10) dayısı Muhammet Atçeken, "Görüştüğümüzde normal konuşuyordu. Ruh sağlığı bozuk değil. Ruh sağlığı bozuk bir insan o şekilde rahat rahat konuşamaz. Ablam, iki gündür oğlunun mezarını ziyaret edip, 'Bensiz yatamaz. Toprak soğuk olur' diyor" dedi.

Olay, geçen pazartesi saat 19.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Büyük Sinan Mahallesi Kalemkar İlyas Sokak'taki sitede meydana geldi. Apartman görevlisi İsmail Kılınçer, eşi Rabia Kılınçer'i (31) pazara gönderdikten sonra oğlu Hüseyin Kılınçer'i yere yatırıp, bacaklarının arasına alarak, elleriyle boğdu. Evden çıkıp, kapıyı kilitleyen Kılınçer, polisi arayarak, 'Ben birini öldürdüm' diye ihbarda bulundu. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, cansız bedeniyle karşılaştığı Hüseyin Kılınçer'in, İsmail Kılınçer'in oğlu olduğunu belirledi. Hüseyin Kılınçer'in cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından dün Ilgın ilçesi Çiğil Mahallesi'nde toprağa verildi.

'İKİ HAFTADIR PLANLIYORDUM'

İsmail Kılınçer, ifadesinde oğlunu öldürmeyi 2 hafta önce planladığını itiraf ederek, "Cinayeti 2 haftadır planlıyordum. Olaydan önce eşimi bilerek pazar alışverişine gönderdim. Oğlumu karşıma alarak, onu öldüreceğimi anlattım. Oğlumdan özür dileyerek, sarıldım ve öptüm. Hüseyin de 'Babacığım, ben de özür dilerim' diyerek beni öptü. Bacaklarımın arasında boğarak öldürdüm" dedi.

Kendisinin geçmişte çok günah işlediğini ve cehenneme gideceğini söyleyen İsmail Kılınçer'in "Ben çok günah işledim ve cehenneme gideceğim. Oğlum da büyüdükçe günaha girecekti. İnsan ne kadar yaşarsa o kadar çok günaha girer. Ben de oğlumun büyüdükçe günaha girip benim gibi olmasını istemedim. Daha günahsızken onu cennete göndermek istedim. Öldürürken beni görmesin diye ve ben de onun gözlerinin içine bakmamak için kıyafetindeki kapüşonla yüzünü kapatıp boğdum" dediği öğrenildi.

Sevk edildiği mahkemece dün tutuklanan İsmail Kılınçer'in avukatı da, tutukluğa itiraz edip müvekkilinin 2 yıldır hareketlerini kontrol edemediğini belirterek, akıl ve ruh sağlının yerinde olup olmadığı yönünde rapor alınmasını talep etti.

'BENSİZ YATAMAZ, TOPRAK SOĞUK OLUR'

Yeğeni Hüseyin Kılınçer'in mezarı başına gidip dua eden Muhammet Atçeken, ablası Raiba Kılınçer'in yaşananlar karşısında yıkıldığını belirtti. Atçeken, ablasının, iki gündür oğlunun mezarını ziyaret edip, 'Bensiz yatamaz. Toprak soğuk olur' dediğini anlattı.

MİNİK HÜSEYİN POLİS OLUP SUÇLULARI YAKALAMAK İSTİYORMUŞ

Ailecek hayatlarının karardığını ve güçlükle ayakta durabildiklerini belirten Atçeken, Hüseyin Kılınçer'in, olaydan 1 gün önce sohbet ettikleri sırada polis olmayı çok istediğini ifade ederek, "Yeğenimle bir gün önce konuşmuştuk. 'Polis olmak istiyorum. Suçluları yakalamak istiyorum' diyordu" dedi.

Ablası ve eniştesinin yaklaşık 13 yıllık evli olduğunu belirten Atçeken, şunları söyledi:

"13 yıllık evlilikleri vardı. Mutlu bir yuvaları vardı. Bir sıkıntıları da yoktu. Bir insan çocuğuna nasıl yapar, nasıl kıyabilir canına, kanına, bilmiyorum. Biz çocuğumuzun bir yerine ufacık bir zarar gelse inciniriz. Bilmiyorum nasıl bir şeydi? Ne yaşıyor? Nasıl bir olay içerisinde onu da çözemiyorum. Ama şu an içinde bulunduğumuz durumu kelimelere dökmek biraz zor oluyor. Biz devletimize güveniyoruz. İnşallah adalet yerini bulacak. Biz sonuna kadar gideceğiz. Her zaman da ablamızın yanındayız, destekçisiyiz."

'RUH SAĞLIĞI BOZUK DEĞİL'

İsmail Kılınçer'in ruh sağlığının yerinde olduğunu ve sürekli görüştüklerini belirten Atçeken, "Görüştüğümüzde normal konuşuyordu. Ruh sağlığı bozuk değildi. Ruh sağlığı bozuk bir insan o şekilde rahat rahat konuşamaz. Bildiğimize göre borcu, derdi var, tamam ama ödenir borç. Herkesin borcu var. Şu an da sokağa çıkıp sorsan, borcun var mı diye birçok kişinin borcu vardır. Ödenmeyecek borçlar da değil. Benimle çok rahat konuşmuştu. Ben de ne kadar borcu varsa destek olacağımı söyledim ve destek de oluyorduk" diye konuştu.

'ÇOCUĞUNA TOKAT DAHİ ATMADI'

Eniştesi İsmail Kılınçer'in oğluna hiç tokat dahi atmadığını ifade eden Atçeken, "Çocuğuna vurmazdı ya da ben bir fiske vurduğunu duymadım, işitmedim. Hani hastalansa hemen hastaneye götürürdü. Çocuk ufacık, hastalansa özel hastaneye götürürdü. Normal devlet hastanesine de götürmezdi. Yeri geldi çocuk üç beş gün öksürdüğünde hemen hastaneye götürürdü. Çocuğuna kıyamazdı. Çocuğunun günahkar olmaması için Allah'a dua edersin, 'onu cennete gönderdim' sen kimsin, nasıl gönderiyorsun? Utanç verici bir durum. O çocuk olduğu için zaten cennetlik. Sen cennetlik çocuğu, 'Ben cennete gönderdim' nasıl diyebilirsin. Ben yaşadıklarımıza gerçekten inanamıyorum. Ruhsal sorunları olduğuna inanamıyorum. En ağır cezayı almasını da istiyoruz. Şu an da bunları bile konuşmak çok zoruma gidiyor, konuşamıyorum" diye konuştu.

Ablası Rabia Kılınçer'e de psikolojik olarak destek olmaya çalıştıklarını hatırlatan Atçeken, "Ablama destek olmaya, psikolojik olarak kendisini toparlamaya çalışması için uğraşıyoruz. Her zaman da destekçisi olacağız. Ama ne kadar toparlarsa, toparlasın o içindeki acıyı atamayacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: İsmail AKKAYA- Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)

Babasının boğduğu 10 yaşındaki Hüseyin'in annesi: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur
Babasının boğduğu 10 yaşındaki Hüseyin'in annesi: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur
Babasının boğduğu 10 yaşındaki Hüseyin'in annesi: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur
Babasının boğduğu 10 yaşındaki Hüseyin'in annesi: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur
Babasının boğduğu 10 yaşındaki Hüseyin'in annesi: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur
Babasının boğduğu 10 yaşındaki Hüseyin'in annesi: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur
Babasının boğduğu 10 yaşındaki Hüseyin'in annesi: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur
Babasının boğduğu 10 yaşındaki Hüseyin'in annesi: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur
Babasının boğduğu 10 yaşındaki Hüseyin'in annesi: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur
Babasının boğduğu 10 yaşındaki Hüseyin'in annesi: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur

Şehir Hastanesi, ruh sağlığı, Polis, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Babasının boğduğu 10 yaşındaki Hüseyin'in annesi: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor Futbolcu ve spor sunucusu Liv Cooke, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi Nagihan Karadere'den Survivor Çağrı'nın kavgasına yorum: Yaptığı yanlış ama diskalifiye edilmemeli Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı
Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı         
19:21
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur         
19:15
Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor         
18:20
İnşaat alanında ölü bulunan iki kardeşin soruşturmasında tutuklanan inşaat sahibinin ifadesi ortaya çıktı İnşaat alanında ölü bulunan iki kardeşin soruşturmasında tutuklanan inşaat sahibinin ifadesi ortaya çıktı         
17:34
İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı         
17:00
Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur         
15:35
Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı         
14:17
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi         
14:03
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı         
11:53
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 19:33:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Babasının boğduğu 10 yaşındaki Hüseyin'in annesi: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei