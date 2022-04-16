Babasının borularla hazırladığı düzenekte yürümeye çalışan Efe'nin cihazları alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Babasının borularla hazırladığı düzenekte yürümeye çalışan Efe'nin cihazları alındı

16.04.2022 11:03
Babasının borularla hazırladığı düzenekte yürümeye çalışan Efe'nin cihazları alındı

ANTALYA'da, serebral palsi hastası oğlu Efe'nin (10) yürüyebilmesi için gerekli aletleri maddi imkansızlık nedeniyle alamayıp, su borularından düzenek kuran inşaat işçisi Ceylan Küçükodabaşı'nın (48) yardımına gönüllüler yetişti.

ANTALYA'da, serebral palsi hastası oğlu Efe'nin (10) yürüyebilmesi için gerekli aletleri maddi imkansızlık nedeniyle alamayıp, su borularından düzenek kuran inşaat işçisi Ceylan Küçükodabaşı'nın (48) yardımına gönüllüler yetişti. Konunun DHA tarafından gündeme getirilmesinin ardından fiyatı 40 bin liraya yakın aletler, gönüllülerce alındı. Aletlerle yürüme antrenmanı yapan Efe'nin kaslarında ise şimdiden gelişim gözlendi.

Kepez ilçesinde Özlem (42) ve inşaat işçisi Ceylan Küçükodabaşı çifti, 2012 yılında ikinci çocukları olacağının haberini aldı. Çift, bir süre sonra yapılan kontrollerde üçüzleri olacağını öğrendi. Büyük heyecanla doğumu bekleyen çiftin çocukları, 6 aylıkken Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde dünyaya geldi. Erken doğum nedeniyle çocuklardan biri, yaşama tutunamadı. Efe ve Sude isimlerini verdikleri prematüre bebekler ise hayata sarıldı.

'YAŞAMAZ' DEMİŞLERÖzel hastaneye sevk edilen ve kuvözde tedavi gören Sude, bir süre sonra hastaneden çıkarıldı, Efe içinse zorlu süreç başladı. Doktorların 'Yaşamaz' dediği, iç organlarının çoğu gelişmeyen Efe, kuvözde ve solunum cihazına bağlı şekilde yoğun bakımda kaldı. Bu sürede doktorlar, 'Belki bir daha göremezsiniz, gelin görün' diyerek anne ve babayı hastaneye çağırdı. Kuvözdeki Efe, anne ve babasının parmaklarını tutarak tepki verdi.ÖNCE EPİLEPSİ TEŞHİSİ183 gün yoğun bakımda kalan ve doktorların 'mucize bebek' olarak adlandırdığı Efe, akciğerleri yeterli seviyede gelişmemesine rağmen yaşama tutunarak taburcu edildi. Kontrollerde Efe'ye ilk olarak epilepsi teşhisi koyuldu ve ilaç tedavisine başlandı. Çocuklarını nöroloji doktoruna götüren aile, Efe'nin serebral palsi hastası olduğunu öğrendi.YAŞINDAN FAZLA AMELİYATTeşhisin ardından çocuklarının en iyi noktaya gelebilmesi için öncelikle fizik tedavi başlatan anne ve baba, Efe'yi eğitim alabilmesi için de özel eğitim okuluna götürdü. Efe, bu süreçte yaşından fazla ameliyat geçirdi. Son olarak bacaklarından kas ameliyatı olan Efe'nin yürüyebileceği söylendi ancak aile yürüme antrenmanları için gereken 40 bin liraya yakın tutardaki 'Tırtıl' ve 'Hard Walker' isimli aletleri, maddi yetersizlik nedeniyle alamadı. Küçükodabaşı çifti, çocukları için alamadıkları aletin benzerini yapmaya karar verdi. Günlük olarak inşaatlarda çalışan baba, ev sahibinden aldığı plastik su borularını birleştirerek düzenek hazırladı.GÖNÜLLÜLERDEN CİHAZ DESTEĞİHazırlanan düzenekle yürüme çalışması yapan Efe'nin azmini DHA'nın gündeme getirmesinin ardından gönüllüler, yardım elini uzattı. Antalya Yardımlaşma Platformu, Efe'nin kısa vadeli ihtiyaçlarını karşılarken, farklı şehirlerde yaşayanlar ise alınması gereken cihazları aramaya başladı. Arayışlar sonucu bulunan 'Tırtıl' ve 'Hard Walker' isimli cihazlar, alınarak aileye teslim edildi. Efe ise şimdilerde yeni cihazlarıyla yürümeye çalışıyor. Kısa sürede kasları gelişim gösteren Efe, cihazlarla tek başına adım atmaya dahi başladı.ANNENİN MUTLULUĞU

Cihazlar geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Özlem Küçükodabaşı, "Cihazlarımız gönüllüler tarafından alındı. Şu an çok güzel gidiyor. Kısa bir sürede Efe'de gelişimler görmeye başladık. Günlük 1-2 saat yürüme çalışmaları yapıyoruz. Efe'nin duruşu dikleşmeye başladı. Kısa sürede cihazla adım atmaya başladı. Cihaz olmadan yalnız adım atamıyordu şimdi en azından benden bağımsız adım atabiliyor. Bu cihazları 2 yıl rahatlıkla kullanabilir" dedi.


Babasının borularla hazırladığı düzenekte yürümeye çalışan Efe'nin cihazları alındı
Babasının borularla hazırladığı düzenekte yürümeye çalışan Efe'nin cihazları alındı
Babasının borularla hazırladığı düzenekte yürümeye çalışan Efe'nin cihazları alındı
Babasının borularla hazırladığı düzenekte yürümeye çalışan Efe'nin cihazları alındı
Babasının borularla hazırladığı düzenekte yürümeye çalışan Efe'nin cihazları alındı
Babasının borularla hazırladığı düzenekte yürümeye çalışan Efe'nin cihazları alındı
Babasının borularla hazırladığı düzenekte yürümeye çalışan Efe'nin cihazları alındı
YORUMLAR
500
Konyaaltı-Varsak Hafif Raylı Sistem Etüt Projesi ihaleye çıkıyor Konyaaltı-Varsak Hafif Raylı Sistem Etüt Projesi ihaleye çıkıyor

Antalya, İnşaat, DHA, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Babasının borularla hazırladığı düzenekte yürümeye çalışan Efe'nin cihazları alındı - Son Dakika


Son Dakika
10:56 Telefonunu satmak için ilan verdi: Gelenler sevgili rolü yaparak telefonunu aldı ve sahte parayla dolandırdı
10:53 MHP milletvekillerinden Bahçeli'ye "mesaj" türünde paylaşımlar: İhracı istenen Baki Ersoy'la fotoğraf çekip paylaştılar
10:44 İki gözü de görmüyor ama araba lastiklerini rahatlıkla tamir edebiliyor
10:42 Sergen Yalçın Galatasaray'a mı gidiyor? "İlk görüşme yapıldı" iddiası
10:39 Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil'e göre Meclis "yaşlı, zengin, heteroseksüel erkekler kulübü"
10:33 Son anket: AK Parti 7 puan önde ama ittifaka yetmiyor! Altılı masanın partileriyle fark 5-6 puana çıkıyor
10:23 Eşi tarafından katledilen Nurcan Seçer'in hastanedeki görüntüsünü paylaşan 2 kişi gözaltında
10:20 Mağaza hırsızı iki kadın yakalanınca ortalığı ayağa kaldırdı: Giysi çalıyorlardı
10:18 Yılanı gören horoz kaçtı ama tavuk önce yavrularını kurtardı
10:16 Manchester, Ronaldo'ya kapıyı gösterdi: Kimse istemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 11:14:37. #1.11#
SON DAKİKA: Babasının borularla hazırladığı düzenekte yürümeye çalışan Efe'nin cihazları alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement