Aracını valeye teslim eden ve keyfi bir hayli yerinde olan iş insanı Kaya Çilingiroğlu, vale çalışanlarından birisinin isteğini kırmayıp hatıra fotoğrafı çektirdi.& ;
Sonrasında oğlu ile birlikte AVM'ye giren Kaya Çilingiroğlu, "Bugün baba-oğul baş başa alışverişe çıkalım istedik" açıklamasında bulundu.
GÖZLÜK TAKMAYA BAŞLADI
Hüseyin Kaya'nın babasının boyuna yetiştiği görüldü. Kaya'nın gözlük takmaya başlaması da dikkatlerden kaçmadı.
Son Dakika › Magazin › Babasının boyuna yetişti! İşte Kaya Çilingiroğlu'nun oğlunun son hali - Son Dakika Magazin