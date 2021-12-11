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Babasının çalıştığı ticari taksisi ile ağaca çarpan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Babasının çalıştığı ticari taksisi ile ağaca çarpan genç hayatını kaybetti

11.12.2021 09:47
Babasının çalıştığı ticari taksisi ile ağaca çarpan genç hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de oto yıkamada çalışan 27 yaşındaki Can Semiz, babasının kullandığı ticari taksi ile Bakırköy'de ağaca çarparak kaza yaptı.

Küçükçekmece'de oto yıkamada çalışan 27 yaşındaki Can Semiz, babasının kullandığı ticari taksi ile Bakırköy'de ağaca çarparak kaza yaptı. Kayseri'de bir suçtan dolayı hakkında aranma kararı olduğu iddia edilen Can Semiz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 03.00'da Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi Marmaray İstasyonu Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Küçükçekmece Tepecik'te bulunan oto yıkamada çalışan 27 yaşındaki Can Semiz, babasının kullandığı 34 TGK 87 plakalı ticari taksiyi aldı.

Babasının kullandığı taksiyle kaza yaptı

Taksi ile Florya Caddesinde seyreden Can Semiz, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi alev almaya başladı. Yan tarafta bulunan petrol istasyonu çalışanları kazayı görünce yangını söndürmeye başladı. Etrafta bulunan vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü çevrede bulunan özel bir hastaneye sevk etti.

Can Semiz hayatını kaybetti

Kaldırıldığı hastanede tedavi gören Can Semiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın olduğu yerde ise ağır hasar alarak kullanılamayan hale gelen ticari taksi çekici ile kaldırıldı.

Caddeye gelen ekipler ise temizlik yaparak yolu trafiğe açtı.

"Alev almıştı bizler söndürmüştük pompacı arkadaşlarla"

Kazayı gören bir vatandaş ise "Sese geldik güm diye bir ses dedik acaba araba mı takla attı? Geldik başka bir şey yok. Tek bir şoför arkadaşımız vardı. Alev almıştı bizler söndürmüştük pompacı arkadaşlarla. Pompada çalışan personel ile birlikte geldik, söndürdük Allah yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Babasının çalıştığı ticari taksisi ile ağaca çarpan genç hayatını kaybetti
Babasının çalıştığı ticari taksisi ile ağaca çarpan genç hayatını kaybetti

Küçükçekmece, Kayseri, Taksi, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Babasının çalıştığı ticari taksisi ile ağaca çarpan genç hayatını kaybetti - Son Dakika


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