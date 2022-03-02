BABASININ CENAZESİNDE KALP KRİZİ GEÇİREN OĞLU KURTARILAMADI - Son Dakika
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BABASININ CENAZESİNDE KALP KRİZİ GEÇİREN OĞLU KURTARILAMADI

02.03.2022 13:29

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde vefat eden babası Cemil Velioğlu'nun (76) cenazesinde kalp krizi geçiren özel güvenlik görevlisi oğlu İlker Velioğlu (46), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde vefat eden babası Cemil Velioğlu'nun (76) cenazesinde kalp krizi geçiren özel güvenlik görevlisi oğlu İlker Velioğlu (46), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Baba ve oğlu bir gün arayla yan yana defnedildi.

Beşikdüzü ilçesinde Covid-19'a yakalanan Cemil Velioğlu tedavi gördüğü hastanede pazar günü hayatını kaybetti. Samsun'da özel bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan oğlu İlker Velioğlu da acı haberi alınca memleketine geldi. İlçede pazartesi günü Çakmak Camii'nde kılınan cenaze namazı sırasında Cemil Velioğlu'nu oğlu İlker Velioğlu, bir anda yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Velioğlu'nun kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlçe devlet hastanesine kaldırılan Velioğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk babası Velioğlu dün kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında babasının yanında toprağa verildi.

İlker Velioğlu'nun kardeşi Arzu Velioğlu babasının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, "Ağabeyim de cenazede kalp krizi geçirdi, onu da kaybettik. Hiçbir rahatsızlığı yoktu. 2 ay önce koronavirüsü hafif şekildi evde geçirmişti. Aşılarını yaptırmıştı. İyiydi sadece başım ağrıyor demişti? dedi.

BABASININ CENAZESİNDE KALP KRİZİ GEÇİREN OĞLU KURTARILAMADI
BABASININ CENAZESİNDE KALP KRİZİ GEÇİREN OĞLU KURTARILAMADI
BABASININ CENAZESİNDE KALP KRİZİ GEÇİREN OĞLU KURTARILAMADI

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Güvenlik Görevlisi, Koronavirüs, Kalp Krizi, Beşikdüzü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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