Babasının cenazesine giderken kaza yaptı, eşinin bacağı koptu - Son Dakika
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Babasının cenazesine giderken kaza yaptı, eşinin bacağı koptu

07.09.2022 11:08

Babasının cenazesine giderken kaza yaptı, eşinin bacağı koptuKOCAELİ Kocaeli'de bir vatandaş babasının ölüm haberini alınca eşini alıp minibüsüyle beraber yola koyuldu.

Babasının cenazesine giderken kaza yaptı, eşinin bacağı koptu

KOCAELİ Kocaeli'de bir vatandaş babasının ölüm haberini alınca eşini alıp minibüsüyle beraber yola koyuldu. Yolda yaptığı kaza neticesinde eşinin sağ bacağı dizinin altından koptu.

Kaza, İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi D-100 yan yol Kandıra sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan M.Y., tatil için Kandıra'dayken babasının ölüm haberini aldı. M.Y., eşi H.Y. ile birlikte İstanbul'a babasının cenazesine gitmek için 34 GUN 15 plakalı Mitsubishi marka minibüsle yola koyuldu. D-100 yan yoldan ana yola girmek isteyen minibüs sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü M.Y., ekipler gelene kadar kendi imkanıyla minibüsten çıktı. Sürücünün eşi H.Y. ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı minibüsten çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. H.Y.'nin çıkarıldığı esnada sağ dizinden ayak bileğine kadar uzanan baldırının kopmuş olduğu ve parçasının bulunamadığı öğrenildi. Yaralı H.Y., hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Babasının cenazesine giderken kaza yaptı, eşinin bacağı koptu - Son Dakika

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