Son Dakika Haberleri: Babasının çöpten topladığı kitapları okuyor
Son Dakika Güncel Haber

Babasının çöpten topladığı kitapları okuyor

1 saat önce

Adıyaman'da, hurdacılık yapan babası ile beraber hurda toplamaya çıkan 6 yaşındaki Gülistan, babasının çöpte bulduğu kitaplarla eğitime hazırlanıyor.

Babasının çöpten topladığı kitapları okuyor, System.String[]

Adıyaman'da, hurdacılık yapan babası ile beraber hurda toplamaya çıkan 6 yaşındaki Gülistan, babasının çöpte bulduğu kitaplarla eğitime hazırlanıyor.


Adıyaman'da, yaşayan 70 yaşındaki Şeyh Mehmet Fırat'ın 10 çocuğundan biri olan 6 yaşındaki Gülistan Fırat'ın okuma azmi görenleri duygulandırıyor.


Yaklaşık 1 yıldır babası Şeyh Mehmet Fırat ile beraber hurda toplamaya çıkan 6 yaşındaki Gülistan Fırat, babasının çöpler içerisinde çıkardığı kitapları ve dergileri el arabası üzerinde okuyup, karamalar yaparak eğitime hazırlanmaya çalışıyor. Bu yıl, ilköğretim 1. sınıfa başlayacak olan Gülistan, tek hayalinin doktor olmak olduğunu söyledi.


Babasının ısrarla benimle gelme demesine rağmen evde durmayarak babasının peşinden giden Gülistan, babasın hurda toplamak için kullandığı el arabasına koyduğu mindere oturarak hem elinde bulunan kitapları okuyor hem de çöpten çıkarılan kitapları tek tek inceliyor.


Okumayı çok sevdiğini vurgulayan Gülistan Fırat, "Babamı çok seviyorum, dersi de çok seviyorum. Her yere babamla beraber gidiyorum. Babamın el arabası üzerinde kitap okuyorum. Okumayı çok seviyorum. Büyüyünce doktor olacağım. Kitap okumak iyi güzel" dedi.


Daha sonra konuşan Gülistan'ın babası Şeyh Mehmet Fırat, "Hurda topluyorum, kızımla beraber. Kızım kitaplara bakıyor. Çat, pat yazılar yazıyor. Kitap okumayı çok seviyor. Evde durmuyor her zaman benimle beraber geliyor. Ben hurda toplarken oda kitap okuyor. Evde hiç durmuyor ben nereye gidersem oda geliyor. Ben diyorum ki ağlamasın benimle gelsin. Gelip arabaya biniyor sonra geziyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Mehmet Fırat, Adıyaman, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Netflix, Türkiye'den çekilmeyeceğini açıkladı
Bakan Albayrak: Yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız Oğlunun dağa kaçırıldığını söyleyen anneden HDP'li yöneticilere soğuk duş: Başlarım sizin Kürdistan davanıza PISA direktörü Türk eğitim sistemini değerlendirdi: Yoksul öğrencinin şansı kısıtlı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 15:52:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Babasının çöpten topladığı kitapları okuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]