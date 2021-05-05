Babasının dikkatiyle omurga eğriliği erken teşhis edilen küçük kız, ameliyatla engelli kalmaktan kurtuldu - Son Dakika

Babasının dikkatiyle omurga eğriliği erken teşhis edilen küçük kız, ameliyatla engelli kalmaktan kurtuldu

05.05.2021 12:03
Babasının dikkatiyle omurga eğriliği erken teşhis edilen küçük kız, ameliyatla engelli kalmaktan kurtuldu, System.String[]

Ağrı'da babasının sırtında fark ettiği şişlik nedeniyle 6 aylıkken Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine götürülen Fatma Ergün (5) erken tanıyla başlayan tedavi süreci sonucunda sağlığına kavuştu.

Ağrı'da babasının sırtında fark ettiği şişlik nedeniyle 6 aylıkken Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine götürülen Fatma Ergün (5) erken tanıyla başlayan tedavi süreci sonucunda sağlığına kavuştu.

Ağrı'da yaşayan 3 çocuk babası Yıldırım Ergün, yaklaşık 5 yıl önce gazını çıkarmak istediği bebeğinin sırtında şişlik fark etti. Babası tarafından hastaneye götürülen 6 aylık Fatma, ileri tetkik için Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Durumu, hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında görevli doktorlar tarafından değerlendirilen Fatma Ergün'ün omurgasında yaklaşık 60 derecelik eğrilik olduğu belirlendi.

Bir süre uygulanan egzersiz ve korse tedavisine yanıt vermeyen Fatma Ergün 5 yaşına geldiğinde eğriliği düzelttiği gibi boy uzamasını da sağlayan, devlet tarafından karşılanan iki manyetik çubuk takılarak yapılan ameliyatla şifa buldu.

"Doktorlara duacıyız"

Baba Yıldırım Ergün, AA muhabirine, kızının gazını çıkarmak için sırtını ovalarken nedenini anlayamadığı bir şişlik fark ettiğini anlattı.

Eşine "Fatma'nın sırtına çocuklar mı vurdu" diye sorduğunu aktaran Ergün, "Sonra hemen hastaneye götürdük. Doktorlar omurgasının eğri olduğunu söyleyince çok üzülmüştük. Erzurum'a sevk ettiler. Sinan Yılar doktorumuzdan Allah razı olsun, ameliyat ve tedavilerle kızım sağlığına kavuştu. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

5 yaşındaki Fatma Ergün de doktorunu çok sevdiğini dile getirerek, "Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum. Büyüğümde öğretmen olacağım." dedi.

"Ergenlik döneminde engelli kategorisine girecekti"

Ameliyatı yapan Doç. Dr. Sinan Yılar da 6 aylıktan itibaren takip ettikleri Fatma için korse ve egzersiz tedavisinden yanıt alamayınca ameliyata karar verdiklerini söyledi.

Ameliyat etmek için Fatma'nın biraz büyümesini beklediklerini ifade eden Yılar, "Fatma 5 yaşında geldiğinde ameliyatla manyetik çubukları yerleştirdik. Şimdi 3 ayda bir kontrole geliyor ve boy uzatmasını yapıp evine gönderiyoruz. Ameliyat ettiğimizde omurgasında 90 derece eğriliği vardı, şu anda 20 derece civarında eğriliği var. Hala uzatma ve eğriliğin düzeltme işlemi yapıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yılar, çocuklardaki omurga eğriliğinin erken dönemde fark edilmesinin erken tanı ve tedavi açısından önemine vurgu yaparak, sözlerine şöyle devam etti:

"Fatma erken dönemde fark edilip bu ameliyat yapılmasaydı, ergenlik dönemine geldiğine engelli kategorisine girecekti. Çünkü 5 yaşındayken 90 derece olan eğrilik ameliyat edilmediği takdirde 140-150 derecelere çıkar. Bu derecedeki eğriliklerde ameliyatlar çok risklidir ve kimi zaman ameliyat yapamaz hale geliyoruz. Bu nedenle erken tanı ve tedavi bu çocuklarda çok önemli. Babanın 6 aylıkken erkenden bu çıkıntıyı fark etmesi ve dikkati de hem bizim hem de tedavi açısından çok önemli. "

Atatürk Üniversitesi, Engelli, Erzurum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Babasının dikkatiyle omurga eğriliği erken teşhis edilen küçük kız, ameliyatla engelli kalmaktan kurtuldu - Son Dakika


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