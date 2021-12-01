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BABASININ DÖVDÜĞÜ CİHAN BEBEĞİN DURUMU İYİYE GİDİYOR - Son Dakika

BABASININ DÖVDÜĞÜ CİHAN BEBEĞİN DURUMU İYİYE GİDİYOR

01.12.2021 15:05

GAZİANTEP'te ağladığı için babası Yunus Göç tarafından dövülen 2 aylık Cihan bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

GAZİANTEP'te ağladığı için babası Yunus Göç tarafından dövülen 2 aylık Cihan bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Cihan bebeğin doktoru İsmail Demir, bebeğin annesi tarafından beslenmeye başladığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Fabrika işçisi Yunus Göç, Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde ağladığı için 2 aylık bebeğini dövdü. Şiddet anına ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken, beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Cihan bebek yoğun bakım ünitesine alındı. Bebeğin yoğun bakım ünitesinde takibini yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor İsmail Demir, Cihan bebeğin annesi tarafından beslenmeye başladığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Demir, 'Hastamızın genel durumu stabil. Dünkü duruma göre biraz daha iyiye gidiyoruz. Yapılan tetkiklerimizde ve çektiğimiz tomografilerimizde aksi bir durum saptamadığımız için cerrahi bir müdahaleye şu aşamada gerek duymadık. Çocuğumuzun bilinci açık ve solunumu rahat. Yavaş yavaş beslenmeye de başlanıldı. Yoğun bakımdaki tedavisi bir süre daha devam edecek dedi.

Şiddet mağduru Cihan bebeğin annesi Semra Göç tarafından beslendiğini de anlatan Demir, Annesi bebeğini besliyor ancak geçirdiği travmadan ve kanamadan dolayı beslenmesi şu anda yetersiz. Bu sebepten dolayı yoğun bakımdan çıkarılabilecek düzeyde değil hastamız. Annenin de geçirdiği bu travmadan dolayı geçirdiği bir psikolojik bozukluğu var. Bununla ilgili de Aile ve Sosyal Politikalar birimimiz konuyla ilgileniyor. Bu şekilde devam ederse belki kısa bir süre sonra yoğun bakımdan çıkarabilme imkanımız olabilir. Bu tür hastalarda durum anında değişebileceği için yoğun bakım takibine devam edeceğiz. Durumu bu şekilde giderse birkaç güne servise alabiliriz çocuğumuzu? diye konuştu.

VALİ GÜL, BİLGİ ALDI

Öte yandan Vali Davut Gül de öğle saatlerinde hastaneye gelerek bebeğin sağlık durumu ile ilgili doktorlardan bilgi aldı.

BABASININ DÖVDÜĞÜ CİHAN BEBEĞİN DURUMU İYİYE GİDİYOR
BABASININ DÖVDÜĞÜ CİHAN BEBEĞİN DURUMU İYİYE GİDİYOR
BABASININ DÖVDÜĞÜ CİHAN BEBEĞİN DURUMU İYİYE GİDİYOR
BABASININ DÖVDÜĞÜ CİHAN BEBEĞİN DURUMU İYİYE GİDİYOR
BABASININ DÖVDÜĞÜ CİHAN BEBEĞİN DURUMU İYİYE GİDİYOR
BABASININ DÖVDÜĞÜ CİHAN BEBEĞİN DURUMU İYİYE GİDİYOR
BABASININ DÖVDÜĞÜ CİHAN BEBEĞİN DURUMU İYİYE GİDİYOR

İsmail Demir, Yunus Göç, Fabrika, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BABASININ DÖVDÜĞÜ CİHAN BEBEĞİN DURUMU İYİYE GİDİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: BABASININ DÖVDÜĞÜ CİHAN BEBEĞİN DURUMU İYİYE GİDİYOR - Son Dakika
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