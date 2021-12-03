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BABASININ DÖVDÜĞÜ CİHAN BEBEK YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI - Son Dakika

BABASININ DÖVDÜĞÜ CİHAN BEBEK YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

03.12.2021 13:28

GAZİANTEP'te, ağladığı için babası Yunus Göç tarafından dövülen 2 aylık Cihan bebek, yoğun bakımdan normal servise alındı.

GAZİANTEP'te, ağladığı için babası Yunus Göç tarafından dövülen 2 aylık Cihan bebek, yoğun bakımdan normal servise alındı. Cihan bebeğin doktoru İsmail Demir, serviste tedavisinin devam ettiğini ve sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyerek, kısa sürede taburcu edilebileceğini belirtti.

Fabrika işçisi Yunus Göç, Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde, ağladığı için 2 aylık bebeğini dövdü. Şiddet anına ilişkin görüntüler, sosyal medyada büyük tepki toplarken, beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Cihan bebek, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Bebeğin yoğun bakımda takibini yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. İsmail Demir, sağlık durumunun iyiye gittiğini ve bugün normal odaya alındığını söyledi.

'KISA SÜRECE TABURCU EDEBİLİRİZ'

Bebeğin ilk geldiği ana göre çok iyi olduğunu anlatan Opr. Dr. Demir, normal odada gözlem altında bir süre daha tutmaya devam edeceklerini ve sıkıntı olmazsa kısa sürede taburcu edebileceklerini kaydetti. Demir, Cihan bebeği sabah yapılan kontrollerinin ardından normal odaya aldıklarını, şu an medikal tedavinin devam ettiğini dile getirerek, tetkikler sonucu beyindeki kanamada artış saptamadıklarını aktardı

Kan tetkiklerinde de şu an için problem görünmediğini, solunumunun ve beslenmesinin iyi durumda olduğunu vurgulayan Opr. Dr. Demir, "Hastamızın yaptığımız son kontrolde sağlık durumunun çok daha iyi olması gerekçesiyle bugün hastamızı servise aldık. Hastamızın servisteki tedavileri devam ediyor. Hastamızın sağlık durumu geldiği güne oranla çok iyi. Beslenme sorunumuzu da çözdük. Yine serviste de birkaç günlük bir gözlem süremiz olacak. Bu süreç içinde de bir problem olmaz ise önümüzdeki hafta içinde hastamızı taburcu etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

BABASININ DÖVDÜĞÜ CİHAN BEBEK YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI
BABASININ DÖVDÜĞÜ CİHAN BEBEK YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI
BABASININ DÖVDÜĞÜ CİHAN BEBEK YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI
BABASININ DÖVDÜĞÜ CİHAN BEBEK YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI
BABASININ DÖVDÜĞÜ CİHAN BEBEK YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

İsmail Demir, Yunus Göç, Fabrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BABASININ DÖVDÜĞÜ CİHAN BEBEK YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BABASININ DÖVDÜĞÜ CİHAN BEBEK YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI - Son Dakika
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