Son Dakika Haberleri: Babasının Dövdüğü Mertcan, Yaşam Savaşını Kaybetti (2)

Babasının Dövdüğü Mertcan, Yaşam Savaşını Kaybetti (2)

31 dakika önce

İNSAN KENDİ CANINI ÖLDÜRÜR MÜ?Babası tarafından dövülerek ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mertcan Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Babasının Dövdüğü Mertcan, Yaşam Savaşını Kaybetti (2), System.String[]
İNSAN KENDİ CANINI ÖLDÜRÜR MÜ?

Babası tarafından dövülerek ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mertcan Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Dedesi Hüseyin Özger, "Böyle birşey var mı dünyada? 6 yaşındaki çocuğu bile bile bir insan öldürür mü ? Kendi evladını, kendi canını öldürür mü?" diye tepki gösterdi.

Torunun 5 gün hastanede yattığını anlatan Özger, "Kafasına süpürgenin sapıyla vurmuş. Daha önce de şiddet uygulamış. Ama biz bilmiyorduk. Böyle bir insan mı olur? Böyle bir baba mı olur? Hiçbir canlı bunu yapmaz" dedi. Minik çocuğun cenazesi otopsinin ardından tekrar götüreleceği İskenderun'da toprağa verileceği bildirildi.

BABAANNE DE TEPKİLİ

Baba anne Halide Özbahçeci, torununun ölüm haberini alınca hastaneye koştu. Hastane önünde feryad eden babaanne, oğlu hakkında çevreye ve ailesini zarar vermesi nedeniyle onlarca kez şikayette bulunduğunu, davasının devam ettiğini belirterek tepkisini dile getirdi.

Can ÇELİK/ ADANA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:49 Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Adana, Güncel
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