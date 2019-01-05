Babasının Dövdüğü Mertcan, Yaşam Savaşını Kaybetti (2)

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Komşusunun Alacaklıları Adresi Karıştırınca Katil Oldu: 1 Ölü, 2 Yaralı

Ukrayna Polisi, Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin Cinayet Şüphelisi Hüsnü Can Ç.'nin Peşine Düştü

Erkek Sevgilisiyle Birlikte Olmak için Karısını Öldüren Eşcinsel Koca, 30 Yıl Hapse Çarptırıldı

Son Dakika! Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek