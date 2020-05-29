Babasının elini bırakan çocuğa araç çarptı - Son Dakika

Kaza, İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi 'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçerken babasının elini bırakarak yola fırlayan 4 yaşındaki R.A.'ya, 33 NHG 41 plakalı araç çarptı. R.A. çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Yaralanan çocuk, 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde babası ile birlikte yolun karşısına geçmek istediği esnada babasının elini bırakıp yola koşan çocuğa araç çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım

Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam

Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap

Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak