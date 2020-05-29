Babasının elini bırakan çocuğa araç çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika

Babasının elini bırakan çocuğa araç çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı

-Aracın çocuğa çarpma anı kameraya yansıdı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde babası ile birlikte yolun karşısına geçmek istediği esnada babasının elini bırakıp yola koşan çocuğa araç çarptı. o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Gaziantep'in İslahiye ilçesi çamlıca mahallesinde meydana geldi. Karşıya geçmek için babasının elini bırakarak yola fırlayan 4 yaşındaki Rahman A.'ya 33 NHG 41 plakalı araç çarptı. Rahman A. çarpmanın etkisi ile yola savruldu. Yaralanan Rahman'a 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

4 yaşındaki Rahman'ın tedavisi devam ettiği ve durumu iyi olduğu öğrenildi.