Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor - Son Dakika

KAYSERİ'de iş insanı Ahmet Doğan Çelebi (61), babası Doğan Çelebi'nin 1977 yılında Erzurum'dan satın aldığı ve içini karavana çevirdiği 1955 model otobüsü garajında muhafaza ederek, özenle bakıyor.

Kayseri'de iş insanı Ahmet Doğan Çelebi, babası Doğan Çelebi'nin Erzurum'dan satın aldığı 1955 model otobüse gözü gibi bakıyor. Babasının 'Seyyah Çelebi' ismini verdiği, içerisinde tuvalet, banyo, mutfak ve ranzaların olduğu otobüsü evinin bahçesinde muhafaza eden Çelebi, otobüsün bakımını da kendisi yapıyor.