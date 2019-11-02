Son Dakika Haberleri: Babasının emekli parasını çalan oğul yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Babasının emekli parasını çalan oğul yakalandı

Babasının emekli parasını çalan oğul yakalandı

7 saat önce

Eskişehir'de, babasına ait emekli parasını çaldığı öne sürülen şüpheli ve iki arkadaşı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Babasının emekli parasını çalan oğul yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de, babasına ait emekli parasını çaldığı öne sürülen şüpheli ve iki arkadaşı polis ekipleri tarafından yakalandı.


Alınan bilgilere göre, olay Büyükdere Mahallesi Allıturna Sokak'ta yaşandı. Polise başvuran Ramazan Y. evinin bahçesindeki kömürlükte sakladığı emekli parası olan 60 bin liranın çalındığını bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, gerçekleştirdikleri geniş çaplı araştırma ve incelemede olayı Ramazan Y.'nin oğlu U.Y. (17) ve iki arkadaşı T.K. (17) ile B.K.'nın (17), gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheliler, polis ekiplerince evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.


Öte yandan şüphelilerin gösterdiği yerde yapılan aramada çalınan para bulunarak polis ekiplerince Ramazan Y.'ye teslim edildi. - ESKİŞEHİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:18 Kaynak: İHA
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