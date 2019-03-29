Babasının Eve Kilitlediği İddia Edilen Bahar, İtfaiye Merdiveni ile Kurtarıldı

DÜZCE'de, babasının kendisini eve kilitlediğini iddia eden 18 yaşındaki Bahar Ş. itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı.

DÜZCE'de, babasının kendisini eve kilitlediğini iddia eden 18 yaşındaki Bahar Ş. itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı. Bahar Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Aydınpınar Caddesi'nde 4 katlı apartmanın ikinci katında oturan Bahar Ş., öğle saatlerinde polisi arayıp, babasının kendisini eve kilitlediğini söyledi. Bunun üzerine adrese, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, itfaiye merdiveni ile genç kızın bulunduğu kata çıktı. Bahar Ş., itfaiye merdiveni ile indirilerek, ifadesi alınmak üzere Şehit Osman Çatana Polis Merkezi'ne götürüldü.



- Zce

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Firma Sahibi, Uyandığında Kameradan İş Yerinin Yandığını Görünce İtfaiyeyi Aradı

Balıkesir'den Geldi, Çocukluk Arkadaşını Öldürdü

Babasının Eve Kilitlediği Genç Kızı İtfaiye ve Polis Kurtardı

İyi Partili Mine Koşar'ın Alay Etmeye Çalıştığı AK Partili Yusuf Özoğlu'a Paylaşımı Gönülleri Fethetti