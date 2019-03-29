Son Dakika Haberleri: Babasının Eve Kilitlediği İddia Edilen Bahar, İtfaiye Merdiveni ile Kurtarıldı

Babasının Eve Kilitlediği İddia Edilen Bahar, İtfaiye Merdiveni ile Kurtarıldı

55 dakika önce

DÜZCE'de, babasının kendisini eve kilitlediğini iddia eden 18 yaşındaki Bahar Ş. itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı.

Babasının Eve Kilitlediği İddia Edilen Bahar, İtfaiye Merdiveni ile Kurtarıldı, System.String[]
DÜZCE'de, babasının kendisini eve kilitlediğini iddia eden 18 yaşındaki Bahar Ş. itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı. Bahar Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Aydınpınar Caddesi'nde 4 katlı apartmanın ikinci katında oturan Bahar Ş., öğle saatlerinde polisi arayıp, babasının kendisini eve kilitlediğini söyledi. Bunun üzerine adrese, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.  Polis, itfaiye merdiveni ile genç kızın bulunduğu kata çıktı. Bahar Ş., itfaiye merdiveni ile indirilerek, ifadesi alınmak üzere Şehit Osman Çatana Polis Merkezi'ne götürüldü. - Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:51 Kaynak: DHA

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