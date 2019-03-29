Babasının Eve Kilitlediği Kızı İtfaiye ve Polis Kurtardı
56 dakika önce
Babasının eve kilitlediği kızı itfaiye ve polis kurtardıDÜZCE - Düzce'de babasının eve kilitlediği ve evde mahsur kalan kızı Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis kurtardı.
Babasının eve kilitlediği kızı itfaiye ve polis kurtardı
DÜZCE - Düzce
'de babasının eve kilitlediği ve evde mahsur kalan kızı Düzce Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri ve polis kurtardı. Merdivenli itfaiye aracına binen polis, balkonda bekleyen kızı alarak evden çıkarttı.
Olay, Düzce'nin Aydınpınar Caddesi
'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bahar Ş. isimli genç kız babasının kendisini eve kilitlemesi nedeniyle balkonda komşularından yardım istedi. Komşuları haber vermesi ile Düzce İl Emniyet Müdürlüğü
ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri genç kızı kurtarmak için çalışma başlattılar. Polis
, itfaiyenin sepetli aracıyla genç kızın bulunduğu katın balkonuna çıkarak bir süre genç kızla konuştu. Daha sonra itfaiyenin sepetli aracına polis eşliğinde binen Bahar Ş., aşağı indirilerek polis aracıyla Şehit Osman Çatana Polis Merkezi'ne götürüldü. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Caner
Polat, genç kızı kurtardıktan sonra itfaiye merkezine eve babası tarafından kilitlenen genç kızın kurtarıldığını anons ederek bilgi verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:50 Kaynak: İHA
Babasının Eve Kilitlediği Genç Kızı İtfaiye ve Polis Kurtardı
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