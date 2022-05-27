Babasının evini yakan zanlı, polisin "yaptığın suç" sözlerine verdiği cevapla pes dedirtti - Son Dakika
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Babasının evini yakan zanlı, polisin "yaptığın suç" sözlerine verdiği cevapla pes dedirtti

27.05.2022 12:30

Tekirdağ'da ailesiyle birlikte yaşadığı evi yakan adam, olay yerine yerine gelen polisin "Yaptığın suç" sözlerine "Size ne, beraber mi aldınız" diyerek ekipleri çileden çıkardı.

Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi Mehteran Caddesi'nde iddiaya göre, aile içi sorunlardan dolayı öfkelenen F.D., babasına ait ikamet ettiği evin banyosundaki eşyaları ateşe verdi. Dumanların fark edilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

"BENİM EVİM, BERABER Mİ ALDIN"

Olay yerine gelen polis ekipleri, oturduğu evi yakan F.D'yi gözaltına aldı. Yaptığının suç olduğunu ifade eden polis memuruna şahsın "Benim evim, beraber mi aldın" sözleri ise tepki çekti. Yangın nedeniyle banyoda hasar meydana gelirken, ev sahibi babanın oğlundan şikayetçi olacağı öğrenildi.

Babasının evini yaktı, 'Yaptığın suç' diyen polise verdiği cevap herkesi çileden çıkardı
Babasının evini yaktı, 'Yaptığın suç' diyen polise verdiği cevap herkesi çileden çıkardı
Babasının evini yaktı, 'Yaptığın suç' diyen polise verdiği cevap herkesi çileden çıkardı
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Kaynak: İHA

Polis, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Babasının evini yakan zanlı, polisin 'yaptığın suç' sözlerine verdiği cevapla pes dedirtti - Son Dakika


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