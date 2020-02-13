Babasının fotoğrafı yüzünden 5 kişiyi bıçakladı - Son Dakika

Avcılar'da babasının fotoğrafı yere düştü diye eşini, iki çocuğunu ve iki komşusunu bıçaklayan zanlı tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Savaş Sokağı'ndaki evine gelen zanlı Mehmet Ç. televizyon ünitesindeki babasının fotoğrafının yere düştüğünü fark etti.

Bu nedenle, boşanma aşamasında oldukları eşiyle tartışmaya başlayan şüpheli, mutfaktan aldığı bıçakla eşi, küçüğü 40 günlük olan iki kızına saldırdı.

Olayın ardından kaçmaya çalışan saldırgan, kendisine engel olmak isteyen iki komşusunu da çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Öte yandan yaşanan saldırı anı, binanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde saldırganın, merdivenlerdeki eşine ve kucağındaki bebeğe saldırması, komşuların kadının yardımına gitmesi ve saldırgana müdahale etme anları görülüyor.

Gözaltına alınan zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.