Babasının fotoğrafı yüzünden 5 kişiyi bıçakladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Babasının fotoğrafı yüzünden 5 kişiyi bıçakladı - Son Dakika

Babasının fotoğrafı yüzünden 5 kişiyi bıçakladı

18 dakika önce

Avcılar'da babasının fotoğrafı yere düştü diye eşini, iki çocuğunu ve iki komşusunu bıçaklayan zanlı tutuklandı.

Avcılar'da babasının fotoğrafı yere düştü diye eşini, iki çocuğunu ve iki komşusunu bıçaklayan zanlı tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Savaş Sokağı'ndaki evine gelen zanlı Mehmet Ç. televizyon ünitesindeki babasının fotoğrafının yere düştüğünü fark etti.

Bu nedenle, boşanma aşamasında oldukları eşiyle tartışmaya başlayan şüpheli, mutfaktan aldığı bıçakla eşi, küçüğü 40 günlük olan iki kızına saldırdı.

Olayın ardından kaçmaya çalışan saldırgan, kendisine engel olmak isteyen iki komşusunu da çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Öte yandan yaşanan saldırı anı, binanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde saldırganın, merdivenlerdeki eşine ve kucağındaki bebeğe saldırması, komşuların kadının yardımına gitmesi ve saldırgana müdahale etme anları görülüyor.

Gözaltına alınan zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Babasının fotoğrafı yüzünden 5 kişiyi bıçakladı

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Boşanma aşamasında olduğu karısını, 40 günlük bebeğini ve üvey kızını bıçakladı
Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı Kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular Son Dakika: Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 19:34:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Babasının fotoğrafı yüzünden 5 kişiyi bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]