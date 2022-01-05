Babasının gönderdiği kebap dürümden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir kişinin, babası tarafından gönderilen kebap dürümün içerisinden uyuşturucu çıktı. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik sürdürülen çalışma kapsamında Erzin'de uyuşturucu operasyonları yapıldı. Yapılan bir ihbar üzerine H.Ş. adlı şahsa babası M.Ş. tarafından kurye aracılığıyla gönderildiği belirlenen kebap dürüm içerisine gizlenmiş kağıda sarılı uyuşturucu ile M.Ş.'nin yapılan üst aramasında 1,7 gram eroin, İ.Ç. adlı kişinin yapılan üst aramasında ise 6,3 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen İ.Ç. ve M.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Necati İvgin/ İHA)